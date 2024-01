Blir du tatt for bruk av håndholdt mobiltelefon mens du kjører får du nå et forenklet forelegg på 10.200 kroner. I tillegg får du tre prikker i førerkortet.

Kjører du på rødt lys straffes du på samme måte: 10.200 kroner i forenklet forelegg og tre prikker i førerkortet. Det samme skjer om du blir tatt for å ligge for holde for kort avstand til bilen som kjører foran deg.