VM-gull til Olsbu Røiseland og Bø

Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø tok norsk gull! Her fikk du oppdateringer fra parstafetten i VM i skiskyting. 14.03.2019 kl 16:15 (Oppdatert 17:57)

Alexander Nupen

Her får du oppdateringer fra øvelsen som er ny i mesterskapssammenheng:

* Dette var det andre VM-gullet til frolendingen Marte Olsbu Røiseland i dette mesterskapet, begge i stafett.



- Herrmann åpnet sinnsykt hardt. Jeg fikk litt sjokk. Jeg er veldig fornøyd med at jeg plafret ned alle på siste stående, og fikk sendt Johannes ut med et bra utgangspunkt. Det kjennes kjempebra. VM har ikke helt som håpet. Derfor smaker ekstra godt å stå her som verdensmester, sa Olsbu Røiseland til NRK.



- Spennende! Endelig våknet villdyret i meg. Endelig fikk jeg det til i duellskytingen, og det var stas. Vi lå langt bak en stund der. Marte reddet oss inn og ga meg en smash på siste etappe. Det var teamwork i verdensklasse av Marte, sa Thingnes Bø til NRK.



* MÅLGANG: Johannes Thingnes Bø sørger for VM-gull til Norge sammen med Marte Olsbu Røiseland! Italia tar sølvet, 13,4 sekunder bak. Sverige tar bronse, 20 sekunder bak de norske vinnerne.



* 4. ETAPPE, 2. skyting: Thingnes Bø skyter for norsk gull. Fyller blinkene! Italia er åtte sekunder bak. Måtte bruke ett ekstraskudd.



- Det var Johannes på sitt beste. Herlig, sier Marte Olsbu Røiseland til NRK.



* 4. ETAPPE, passering 11,6 km: Thingnes Bø holder føringen. Italia i ryggen. Holder avstanden ned til Sverige.



* 4. ETAPPE, 1. skyting: Thingnes Bø skyter fullt hus! Italia er fortsatt hakk i hæl, mens Sverige nå er 9 sekunder bak.



* 4. ETAPPE, passering 10,1 km: Thingnes Bø har 0,7 sekunder ned til Italia, med svenskene rett bak der igjen.



* ​3. ETAPPE, veksling: Norge i tet! Olsbu Røiseland med 0,4 sekunder ned til Italia. Sverige er 2,5 sekunder bak Norge



* 3. ETAPPE, 2. skyting: Olsbu Røiseland hadde avansert til 3. plass på passeringspunktet før sin siste skyting i VM-stafetten. Hamrer ned alle blinker!



* 3. ETAPPE, 1. skyting: Olsbu Røiseland med ett ekstraskudd. Norge er nede på 8. plass, men det er kun 14,2 sekunder til Italia i front.



* 3. ETAPPE, passering 7,1 km: Olsbu Røiseland er nummer seks. Noe nærmere lederlaget som nå er Tyskland.



* 2. ETAPPE, veksling: Norge er nummer seks nå, 20,5 sekunder bak Ukraina. Det er over 10 sekunder til pallen.



* 2. ETAPPE, 2. skyting: Thingnes Bø med to ekstraskudd på stående.



* 2. ETAPPE, 1. skyting: Thingnes Bø er feilfri. Norge er nummer to, 2.9 sekunder bak Italia.



* 2. ETAPPE, passering 4,1 km: Bø er nummer seks. 1,4 sekunder bak teten.



​* 1. ETAPPE, veksling: Det skiller 12,8 sekunder fra Norge på 8. plass til Italia. Det er cirka 10 sekunder opp til pallen når Bø legger i vei.



* 1. ETAPPE, 2. skyting: Olsbu Røiseland sakker akterut etter nytt ekstraskudd. Passerer ut på 8. plass. Vekslingen er rett ved standplass.



​* 1. ETAPPE, 1. skyting: Olsbu Røiseland med to ekstraskudd. Ut på 6. plass, 3,5 sekunder bak Ukraina. Det skiller 9 sekunder fra lag 1 til 10 så langt.



* 1. ETAPPE, passering 1,1 km: Marte Olsbu Røiseland er nummer to, hakk i hæl på tyske Herrmann



* Der er single miks-stafetten i gang!



* Starten i Östersund går klokka 17.10

* Hele 29 land stiller med lag på single miks-stafetten



* Olsbu Røiseland går etappe 1 og 3, mens Thingnes Bø går etappe 2 og 4. Etappene er på 3 kilometer, unntatt ankeretappen som er 4,5 kilometer lang.



* Marte Olsbu Røiseland (1 gull) og Johannes Thingnes Bø (2 gull, 1 sølv) har tatt totalt 4 medaljer i årets VM. De var på vinnerlaget i vanlig miks-stafett sammen med Tiril Eckhoff og Vetle Sjåstad Christiansen.



* Marte Olsbu Røiseland til NTB:

– Jeg gleder meg veldig. Det er en tøff stafett med mange lag som kan gjøre det bra. Det er en actionfylt øvelse, så jeg gleder meg, sier Røiseland.

Hun holder det norske laget som ett av flere som kan ta gullet. Hun nevner flere nasjoner som kan kjempe om den edleste VM-medaljen.

– Østerrike, Tyskand, Frankrike og Italia, ikke minst. De har mange gode og raske skyttere på laget. Vi får gjøre vårt beste for å forsøke å henge med, sier frolendingen.