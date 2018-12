To Start-spillere klare for Jerv KLARE FOR JERV: Benjamin Boujar (25) og Simon Larsen (30). (Foto: FK Jerv) KLAR FOR JERV: Tidligere Start-keeper Benjamin Boujar er klar for Jerv. (Foto: FK Jerv) Start-midtstopper Simon Larsen (30 og keeper Benjamin Risvold Boujar (25) er klare for Jerv. 21.12.2018 kl 09:29 (Oppdatert 10:32)

Bjørn Atle Eide

- Vi har nå et bunnsolid defensivt fundament, sier Jervs daglige leder Christopher MacConnacher i en pressemelding etter at midtstopper Simon Larsen og keeper Benjamin Risvold Boujar (25) fredag ble bekreftet som nye Jerv-spillere.

Simon Larsen er ifølge MacConnacher en spiller med bred erfaring, i underkant av 200 kamper for Start og Vålerenga i Eliteserien og 1. divisjon.

- Med fart, duellkraft og lederegenskaper vil FK Jerv dra stor nytte av Simon de neste to sesongene, mener MacConnacher.

- Med Simon Larsen, Espen Knudsen, Peter Reinhardsen og Halvor Hovstad er vi mer enn nok dekket på midtstopperposisjonene inn mot seriestart. Det at de alle er sørlendinger er også meget positivt, sier MacConnacher, som mener at Jerv nå har bygget et solid og ambisiøst lag som vil være konkurransedyktig i neste års 1. divisjon.

Også ny keeper

Også keeper Benjamin Boujar ble fredag bekreftet som ny Jerv-spiller. 25-åringen er fostret opp i Vigør, og betegnes som en offensiv keeper. Han ble hentet til Vindbjart før han i 2017-sesongen gikk videre til Start. Han spilte tre seriekamper for Start i 1. divisjon i 2017, og noterte seg for to kamper i Eliteserien våren 2018. Sist sommergikk han på utlån til Hødd på jakt etter mer spilletid.

- Vi får på plass et meget godt keeperpar med Benjamin. Vi er avhengig av god konkurranse på alle posisjone på førstelaget, og denne signeringen tilfredsstiler dette parameteret, sier MacConnacher.

Jerv signerte i fjor Øystein Øvretveit, som har vært klubbens førstevalg mellom stengene denne sesongen.

Ifølge pressemeldingen er Boujar en svært treningsdedikert fotballspiller, som er god med beina og har en lang rekkevidde i sin distrubisjon. Dette er også en person som har mye positiv energi og vil definitivt by på seg selv i garderoben med mye godt humør.

- Vi gleder oss til å bli ytterligere kjent med Benjamin og ikke minst se han opptre med Jerv-emblemet på brystet, sier MacConnacher, som mener de to nysigneringene viser at samarbeidet med Start fungerer bra. Det bidro til at avtalene med de to spillerne kom fort i havn.