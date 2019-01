To nye spillere klare for Arendal Fotball VELKOMMEN: Steinar Pedersen og Roger Risholt ønsker Vital Curtis Kaba velkommen til Arendal Fotball. (Foto: Arendal Fotball) annonse Nykommerne Vital Curtis Kaba og Leopold Wahlstedt er på plass i Arendal og klare for Arendal Fotball. 16.01.2019 kl 21:52 (Oppdatert 22:39)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Som Agderposten skrev i forrige uke tydet mye på at den utflyttede arendalitten Kaba og svenske Wahlsted kom til å skrive under og bli en del av Steinar Pedersens Arendal Fotball.

Og denne uka ble det klart. Mens svenske Wahlsted er keeper, er 24 år gamle Vital Curtis Kaba, som i fjor bøttet inn mål for 3. divisjonslaget Frigg, spiss.

Han har tidligere har spilt aldersbestemt fotball for både Grane og Hisøy.

20 år gamle Leopold Wahlstedt kommer fra Dalkurd som spilte i Allsvenskan forrige sesong. Også han har aldersbestemte landskamper for Sverige og overbeviste både på og utenfor banen da han var på prøvespill før jul.

– Leopold er en ung keeper med spennende utviklingspotensial. Sammen med Øyvind Knutsen utgjør han et sterkt keeperteam, og jeg er trygg på at de begge vil bidra til å presse hverandre til å ta nye steg. Det er veldig bra at vi nå har to gode keepere som begge har ambisjoner om å konkurrere om å være førstevalg, sier Steinar Pedersen til klubbens hjemmeside.

Med de to nysigneringene på plass, begynner så smått Arendal Fotballs A-stall foran årets 2. divisjonssesong å ta form.

– Vi skal fortsatt ha inn to-tre flere spillere. I øyeblikket er vi litt få. Men vi begynner nå ha den bredde og kvalitet vi trenger for å kunne være konkurransedyktige gjennom en lang sesong. Vi skal ha konkurranse om plassene, og samtidig kunne rullere på laget uten å svekke kvaliteten, sier Steinar Pedersen.