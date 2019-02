Tjuvstarter på «slaget om Sørlandet» MØTER START: Jerv møter Start til treningskamp på Myra 20. februar. Her fra treningskampen mellom Arendal og Jerv. (Foto: Elisabeth Grosvold) 1. divisjon 2019 annonse

Jerv og Start byr på en forsmak på årets «slaget om Sørlandet» på Myra onsdag. 18.02.2019 kl 08:33 (Oppdatert 08:38)

Treningskampen på Myra har de to klubbene avtalt for at spillere som ikke fått så mye spilletid hittil i vinter skal få mer kamptrening.

- De skal få en god kamptrening og få spilt på det nivået som de skal, sier Jerv-trener Arne Sandstø til Grimstad Adressetidende.

De to lagene møtes i 1. divisjon denne sesongen, men skal før det også møtes i ny treningskamp i Marbella 4. mars. Jerv møter også Nest-Sotra i Marbella 27. februar.

Jerv har ellers avtalt treningskamp mot Odd 2 på Skagerak Arena 8. mars, returoppgjør mot Arendal på Myra 15. mars og kamp mot Sandnes Ulf 23. mars.

Jerv har hittil i vinter vunnet treningskamper mot Vindbjart (7-0), Arendal (4-0) og Bryne (6-2), og spilt uavgjort mot Notodden (0-0).

Jerv åpner sesongen i 1. divisjon mot Tromsdalen 31. mars på Alfheim stadion.