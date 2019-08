Straffedrama for Grane - gullhåpet lever VANT PÅ HAMAR: Bak fra venstre er Karl-Gunnar Ellefsen (assistenttrener), Reinhard Bjornes Nærbø (hovedtrener), Jarl-Emil Drange Nesland, Danel Hasic, Rayyan Eckantena, Trym Uthus Tveiten, Emin Hasic, Marcus Rønningen, Mathias Skjævestad, Ahmed Echkantena (oppmann). Foran fra venstre er Kevin Sundberg, Rafa Mertens, Julian Norheim Svendsen, Niklas Brynjulvsrud, Henrik Altenborg, Benni Fondo og David Zaia. (Foto: Privat) annonse

Seier i et intenst straffedrama gjør at Grane G14 bare er et ett steg fra finalen i uoffisielt NM i fotball. 28.08.2019 kl 20:45 (Oppdatert 20:58)

Alexander Nupen

Grane-guttene skal spille semifinale i Adidas Cup mot KFUM Oslo etter å ha slått ut Hamarkameratene med 8-7 etter en thriller av en straffesparkkonkurranse på Briskeby.

Etter ordinær tid og ekstraomganger stod det 1-1.

– En ganske fantastisk følelse å redde den siste straffen, sier keeper Mathias Skjævestad (14) til Agderposten.

Finalerunde på Gjøvik

– Fullt fortjent sier etter en utrolig god 1. omgang, rapporterer hovedtrener Reinhard Nærbø.

Sluttspillet med de gjenstående fire beste lagene finner sted på Gjøvik 20.-22. september.

– Vi har gode sjanser for finale, og kan gå hele veien, mener Skjævestad

Adidas Cup regnes som et NM for spillere i alderen 14 til 16 år.

Reinhard Nærbø melder om en kamp som «hadde alt».

– Det var et svært spennende HamKam-lag med drøssevis av spillere som representerer klubben både på kretslag og landssamlinger. Grane leverte kanskje årsbeste i 1. omgang. Grane-keeper Mathias Skjævestad var kun involvert med beina, mens det svært travelt rundt HamKams sisteskanse. Stolpetreff, to redninger på strek etter dødball og tre feberredninger i åpent spill gjorde at det var 0-0 til pause, forteller Nærbø.

Superredning

– 2. omgang var jevn med et lite Grane-overtak de første 15 minuttene. Ett skudd like på utsiden, og to frispark fra Emin Hasic som gikk i muren og som keeper redder gjorde at kampen fortsatt var helt åpen. Etter 17 minutter måtte Grane-keeper Skjævestad i aksjon for første gang. Et HamKam-frispark fra 16 meter ble fyrt av helt oppe i krysset men Skjævestad var hurtig oppe og leverer kampens vakreste redning. En utrolig viktig involvering, mener Nærbø.

Sen utlikning

– Like etter fikk Grane et brudd høyt i banen etter godt presspill fra David Zaia. Zaia tredde Rayyan Echkantena gjennom som dro av Ham-Kams siste forsvarsspiller og plasserte ballen sikkert til side for keeper. HamKam trykket på siste 10 minuttene og utlignet tre minutter før fulltid på en fin overgang, rapporter Grane-treneren.

Jevne, men sjansefattige ekstraomganger ga straffesparkkonkurranse på Hamar.

Her scoret vertene på sine tre første straffer. Grane scoret kun på én kun ved Echkantena, mens Trym Tveiten og Jarl-Emil Nesland brente sine forsøk.

For å få ekstrastraffer måtte dermed HamKamp bomme på sine to neste skudd, samtidig som Grane måtte sette sine forsøk i mål.

Det var nettopp det som skjedde.

Elleve ekstra straffer

– Emin Hasic var sikker fra 11 meter, og neste straffe til HamKam gikk i tverrliggeren. Marcus Rønningen ruslet frem og plasserte inn Granes femte. Ham-Kam kunne punktere kampen og skjøt hardt lavt til venstre, men Skjævestad stod lenge og var lynhurtig nede og reddet, gjenopplever Nærbø.

Da var det klart for hele elleve ekstra straffespark for å kåre vinneren i kvartfinalen.

18 nervepirrende minutter tok det før Mathias Skjævestad reddet HamKams siste straffepark.

