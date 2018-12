Start-legenden Karsten Johannessen er død FIKK PRIS: Karsten Johannessen, her avbildet under idrettsgallaen i Aquarama i 2015, da han fikk det årets hederspris. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) Start-legenden Karsten Johannessen sovnet stille inn søndag, 93 år gammel. 16.12.2018 kl 18:58 (Oppdatert 19:04)

Johannessen er kjent som fotballklubben Starts soleklart mest markante trener. Han ledet sørlandsklubben i ikke mindre enn ni perioder fordelt på fem tiår.

Søndag sovnet fotballegenden inn med noen av sine nærmeste rundt seg.

– Det var vel den naturligste bortgang du kan få, sier Start-profilens svigersønn Steinar Skeie til Fædrelandsvennen.

Det gikk hele 42 år mellom Johannessens første og siste trenerengasjement i klubben.

«Makrellfotball»

I 1978 og 1980 ledet han Start til klubbens to eneste seriemesterskap på øverste nivå i norsk fotball. To ganger ble det også seriebronse under trenerlegendens ledelse.

Johannessen, som er opphavet til begrepet «makrellfotball», spilte også for Start. Spillerkarrieren der startet i 1945.

I 1981 ble han utnevnt til æresmedlem i sørlandsklubben, og i 2011 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats for fotballen på Sørlandet.

Fotballmiljøet minnet Johannessen etter hans bortgang søndag.

– Takk for alt du ga hele Sørlandet, Karsten. Gullene i 78 og 80 blir aldri glemt, men han var så mye mer enn det! Skrev Start-profilen Jesper Mathisen på Twitter.

– For en gal, herlig og fantastisk mann. Historiene er utallige, og de kommer til å leve videre for evig, tilføyde han.

Start kondolerer

Karsten Johannessen hadde også trenerengasjementer i Donn, Jerv og Vindbjart, men det var Start som gjaldt for fotballprofilen.

I periodene 1954-55, 1957, 1961, 1971-74. 1978-81, 1985, 1987-89 og 1996 ledet han sørlandsklubben.

– Start har enormt mye å takke Karsten Johannessen for, og han vil for alltid ha en stor plass i klubbens historie. Vi sender våre varmeste tanker til hans familie og venner i dag., skriver kristiansandsklubben på sine nettsider.

Johannessen var til stede på flere av Starts kamper denne sesongen.

