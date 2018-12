Solskjær ny United-manager: «En mulighet jeg måtte ta» BLIR UNITED-MANAGER: Ole Gunnar Solskjær blir José Mourinhos arvtager som Manchester United-manager. (Foto: NTB scanpix) Ole Gunnar Solskjær Alder: 45 (født 26. februar 1973 i Kristiansund)

Yrke: Manager

Klubb: Molde

Trenermeritter: To seriegull (2011 og 2012) og ett cupgull (2013) med Molde

Tidligere klubber som trener: Molde (21. oktober 2015 –), Cardiff (2. januar–18. september 2014), Molde (9. november 2010–2. januar 2014) og Manchester Uniteds reservelag (2008–2010)

Klubber som spiller: Manchester United, Molde og Clausenengen

Kamper/mål totalt for Manchester United: 366/126

Kamper/mål for Molde: 42/31

Landskamper/mål: 67/23.

Takket nei til jobben som ny landslagstrener for Norge i 2017.

Ansatt som midlertidig manager etter at José Mourinho fikk sparken som manager i Premier League-laget Manchester United. Ole Gunnar Solskjær blir José Mourinhos arvtager som Manchester United-manager. 19.12.2018 kl 10:23 (Oppdatert 11:07)

NTB

Det bekreftet klubben på sin hjemmeside onsdag formiddag.

Dermed gjør Ole Gunnar Solskjær gjør et eventyraktig comeback i Manchester United. Vel 22 år etter at han ble kjøpt av Alex Ferguson, overtar han som manager i klubben han scoret 126 mål for i perioden 1996-2007.

Han erstatter José Mourinho og har i utgangspunktet jobben ut denne sesongen.

I 2008 var Solskjær manager for Manchester Uniteds reservelag, før han ble hentet tilbake til Molde.

Solskjær overtar ifølge klubben ansvaret for førstelaget med umiddelbar virkning, og blir manager mens klubben gjennomfører en bred prosess i jakten på en ny permanent manager.

Han skal assisteres av Mike Phelan som blir trener for førstelaget, sammen med Michael Carrick og Kieran McKenna.

Hektet av

Solskjær går inn i en klubb som er helt hektet av i toppkampen i Premier League og som møter Paris St. Germain i mesterligaen i februar.

De fleste ekspertene er samstemte om at Solskjærs sjanser til å beholde jobben på permanent basis, ikke er særlig store. Flere store navn, blant annet Mauricio Pochettino og Zinédine Zidane, er pekt på som hetest til å ta jobben fra juni av.

Solskjær har et svært overkommelig kampprogram, med et unntak (bortekamp mot Tottenham), fram til 9. februar. 12. februar kommer PSG til Manchester i det som blir den andre store testen for Solskjær.

Onsdag var det 8178 dager siden Solskjær ble United-spiller. Det skjedde 29. juli 1996 etter at angriperen ble fløyet fra Molde til Manchester i flyet til Kjell Inge Røkke.

Yndling

Solskjær ble raskt en yndling på Old Trafford og scoret 18 ligamål i sin første sesong i Manchester. Han fikk tilnavnet «The Baby-faced Assassin» på grunn av sitt gutteaktige utseende.

Nordmannen hadde ofte en rolle som superreserve, men han valgte å bli i klubben. Solskjær fikk flere tilbud om å bytte arbeidsgiver. Han var lojal mot United helt til en kneskade stoppet ham i slutten av august 2007.

Han scoret 126 mål og spilte 366 kamper for Manchester United.

Pålitelig

Høydepunktene i Solskjærs elleve sesonger lange karriere som United-spiller er svært mange. Han ble matchvinner i Champions League-finalen i 1999 da United slo Bayern München etter en svært dramatisk kamp.

I 1999 scoret Solskjær fire mål som innbytter i en kamp mot Nottingham Forest.

Solskjærs fasit ble 126 mål på 366 kamper for United. Han gikk glipp av nesten to hele sesonger på grunn av skade.

2. august 2008 spilte han sin testimonialkamp på Old Trafford. Dagen før skrev en av Englands mest anerkjente fotballskribenter, Henry Winter, dette.

– Det vil ikke være et tørt øye på Old Trafford når Ole Gunnar Solskjær – en rollemodell i fotballen, et United-ikon og mannen som puttet ballen i målet bak tyskerne – kommer på banen for siste gang.

- Mulighet jeg måtte ta

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren. Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme. Vi har bygd sten for sten og avslutningen av sesongen i år gir oss håp om nok en god sesong, sier Ole Gunnar Solskjær i en pressemelding fra Molde FK.

– Jeg takke klubben og Kjell Inge (Røkke) og Bjørn Rune (Gjelsten) for nok en gang å ønske meg lykke til i verdens største klubb.

Direktøren: - Vil samle spillerne

Manchester Uniteds klubbdirektør Ed Woodward tror Ole Gunnar Solskjær vil samle spillere og supportere før andre halvdel av sesongen.

– Ole er en klubblegende med stor erfaring, både som spiller og i trenerroller. Historiens hans i Manchester United betyr at han lever og ånder kulturen her, og alle i klubben er henrykte over å ha ham og Mike Phelan tilbake, sier klubbdirektør Ed Woodward i en pressemelding.

Woodward har måttet tåle mye kritikk de siste årene, blant annet for ansettelsene av David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho. Han tror Solskjær vil løfte stemningen i United-garderoben etter en blytung start på sesongen.

– Vi er trygge på at det nye trenerteamet vil samle spillerne og supporterne inn i den andre halvdelen av sesongen, sier han.

