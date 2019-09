Sjekk superkontrasten for ny Jerv-spiss

FØRSTE TRENING: David Faupala i aksjon på sin første fellestrening med FK Jerv på Levermyr torsdag. Han spilte sin forrige kamp i mai, men kan gå rett inn på laget søndag. (Foto: Alexander Nupen)

david faupala (22) b Født: 11. februar 1997

b Fra: Bully les Mines, Frankrike

b Posisjon på fotballbanen: Spiss

b Aktuell: Var kontraktsløs i sommer. Har tegnet kontrakt med FK Jerv i 1. divisjon ut denne sesongen, med mulighet for forlengelse

b Tidligere klubber: Apollon Limassol (Kypros), Zorya Luhansk (Ukraina), Manchester City (England), Chesterfield FC (England, lån fra City), NAC Breda (Nederland, lån fra City), RC Lens U19, RC Sains En Gohelle, US Vermelles (alle Frankrike)

b Aldersbestemte landskamper/mål for U16-18: 17/4 (Kilde: transfermarkt.com)