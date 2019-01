ØIFs storskytter drar til Qatar FERDIG: Maximiliam Jonsson, her i ØIF-drakt mot Bodø, gir seg etter ett år i klubben. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) annonse

Maximiliam Jonsson er allerede i ferd med å pakke sakene, opplyser klubben. Nå venter helt andre håndballstrøk. 23.01.2019 kl 18:23 (Oppdatert 18:30)

Den svenske storskytteren Maximiliam Jonsson er på vei fra Arendal til Al Duhail, opplyser ØIF Arendal.

Ett år har gått siden «Max» kom til ØIF. Nå reiser han videre.

– Jeg fikk en mulighet nå i landslagspausen. Og med kun noen måneder igjen av kontrakten med ØIF Arendal, er jeg veldig glad for at klubben slipper meg og gir meg denne anledningen, sier Jonsson til ØIF.

For ham blir det et gjensyn – svensken har også tidligere spilt i Qatar.

– De har fått en ny trener siden jeg var der sist. Han er fransk. Det blir en stor forskjell fra forrige gang. Da var det veldig mye på arabisk, uttaler han på klubbens nettsider.

På spørsmålet om penger har noe å si for overgangen, svarer han dette, uten å si mer:

– He, he! Qatar er verdens rikeste land,

«Max» presiserer at han han har hatt en fantastisk tid i Arendal («Vi har bodd i et utrolig flott hus. Med utsikt over Galtesund og begge fyrene ytterst i havgapet»), og at bare har gode ting å si om ØIF («Det er en helt spesiell stemning å løpe inn i Sør Amfi»

ØIF Arendal ønsker den sympatiske svensken masse lykke til videre, skriver klubben.

