Ny seier til Marte: - Det var helt sykt! NY BRAGD: Marte Olsbu Røiseland leverte igjen et superløp i Nove Mesto og spurtslo Dorothea Wierer. Svenske Hanna Öberg tok tredjeplassen på jaktstarten. (Foto: NTB Scanpix) PÅ TOPPEN: Marte Olsbu Røiseland gikk igjen et superløp i Nove Mesto, og tok seieren etter en knallsterk spurt mot Dorothea Wierer. (Foto: NTB Scanpix) SEKUNDSTRID: Marte Olsbu Røiseland slo Dorothea Wierer i en ekstremt jevn spurt. (Foto: NTB Scanpix) Marte Olsbu Røiseland (28) leverte igjen fra øverste hylle i Nove Mesto og tok sin andre strake seier i verdenscupen. 22.12.2018 kl 15:47 (Oppdatert 18:15)

Thomas Skjeggedal Thorsen

Tlf: 984 60 407

Marte Olsbu Røiseland ble fredag historisk da hun ble første austegd til å gå til topps i verdenscupen etter at hun vant sprinten.

Lørdag leverte hun et nytt superløp, og etter to strake seire klatret Olsbu Røiseland nå opp på sjetteplass på sammenlagtlista i verdenscupen i skiskyting.

Med den knallsterke seieren lørdag har frolendingen levert to superløp på rad i tsjekkiske Nove Mesto, og har vunnet to strake verdenscupløp på et døgn.

Den tidligere skiskytteren Gunn Margit Andreassen uttalte fredag kveld at det historisk er lettere å fortsette å vinne når man først har tatt den første seieren.

Det fikk hun rett i allerede i det påfølgende løpet.

De to seierne gir også en fin økonomisk julegave. Premiepengene per seier i verdenscupen er nemlig 15.000 euro, så Olsbu Røiseland innkasserer dermed rundt 300.000 norske kroner før skatt.

Startet først

Allerede søndag venter fellesstart for skiskytterkvinnene. Starten går 14.30.

- Nei, det var helt sykt. Kom litt bak fra første stå og da bare satsa jeg. "Nå er det alt eller ingenting!", var det jeg tenkte da jeg kom inn til andre stående. Etter det visste jeg at Wierer hang som en klegg, så bestemte meg for å gå på og håpte at jeg skulle ta henne i spurten, sa Olsbu Røiseland til NRK.

NRK: - Hva betyr denne seieren i forhold til den i går?

Marte: - Den i går var veldig gøy, men at jeg for første gang starter først, og forsvarer den med en seier... Det var veldig godt!

Vi fulgte løpet

17.30: OI, oi, oi! Marte Olsbu Røiseland holder unna for Wierer og vinner spurten!! Olsbu tar seieren!!

17.28: Begge de to kjører hardt nedover, men klarer ikke helt å riste av seg Wierer! Wierer går i andre posisjon inn mot oppløpet nå! Hvem tar den?!

17.27: Marte går med Wierer i ryggen nå, mens Hanna Öberg nærmer seg de to! Svensken er 5,6 bak nå. For et kjør det vil bli inn mot mål!

17.25: Nå blir det en voldsom thriller her! Marte ut i tet, 0,5 foran Wierer, og 7,4 ned til Öberg!

17. 23: Wierer inne til siste skyting! Begynner med bom! Tar det rolig nå og jobber hardt i den sterke vinden. Nå er både Öberg og Marte inne! Marte leverer fire treff!! Det gjør også Wierer, mens Öberg bommer to ganger!

17.22: Ved målingen etter 7,7 er Marte nå 25 sekunder bak Wierer, og både hun og Öberg går fortere enn Wierer akkurat nå.

17.21: Wierer går fort nå. Etter 7 kilometer er Marte 26,5 bak italieneren. Frolendingen har 16,4 opp til svenske Öberg.

17.19: Etter tredje skyting leder nå Wierer, 6,6 foran Öberg og 19,3 foran til Olsbu Røiseland.

17.18: Der er Marte Olsbu Røiseland inne til stående! Smiler og vinker til kamera i oppstillingen. Marte bommer på første. Wierer treffer. Marte svarer med fire treff, men Wierer fyller! Oi, Dahlmeier med to bom! Nå begynner det å se lyst ut med tanke på en pallplass, i hvert fall, for Olsbu Røiseland!

17.16: Ved 5,7 kilometer er avstanden den samme ned til Wierer, Öberg og Dahlmeier.

17.14: Marte Olsbu Røiseland passerer 5 kilometer der! Wierer nærmer seg nå, og ligger nå bare 7,7 bak! Nå begynner det å dra seg skikkelig til inn mot stående skyting - som Marte normalt er solid på.

17.13: Rask serie fra Wierer, som nå er nærmeste Marte. Italieneren er 11,9 bak etter andre skyting. Öberg 16 sekunder bak, mens Dahlmeier nå er 17.9 bak.

17.12: Inne til andre liggende skyting der! Starter med treff høyre, nytt treff etterfulgt av to treff venstre. Hun plaffer ned også siste blink, og dermed har Marte fullt hus fortsatt!

17.10: Nå passerer de 3,6 kilometer, og Marte øker igjen til konkurrentene! Nå er det nesten 20 sekunder ned til gruppa bak.

17.09: Marte fortsetter å gå fort i sporet, og Dahlmeier fortsetter å tape. Tyskeren er nå 18,6 bak ved 2,9 km, og går nå sammen med Hanna Öberg og Dorothea Wierer.

17.06: Etter første liggende skyting har Olsbu Røiseland 15 sekunder ned til tyske Dahlmeier.

17.05: Marte inne til skyting! Og hun fyller! Fem raske treff på Marte! Fialkova med to bom, mens Dahlmeier også leverer fullt hus.

Og til 1,6 km har Marte økt avstanden ned med ytterligere ett sekund til de to nærmeste konkurrentene. Det er altså fire skytinger.

17.03: Marte Olsbu Røiseland ser ut til å gå hardt fra start, og ved målingen ved 0,9 har Olsbu Røiseland 10,8 og 11,8 ned til Fialkova og Dahlmeier.

17.01: Og der går Tiril Eckhoff ut, et drøyt minutt bak Olsbu Røiseland.

17.00: Der er vi i gang! Marte Olsbu Røiseland går ut fem sekunder foran Laura Dahlmeier og seks foran Paulina Fialkova. Bak der kommer Anais Chevalier, som starter 23 sekunder bak frolendingen. Jaktstarten er for øvrig 10 kilometer lang.

- Ja, da skal skal jeg gjøre noe jeg aldri før har gjort, nemlig å gå ut først. Det blir helt vanvittig her i Nove Mesto med et vilt folkehav. Jeg skal gjøre så godt jeg kan, sa den smørblide frolendingen til Agderposten fredag kveld om det som venter lørdag.