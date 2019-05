LIVE: Fire mål i forrykende førsteomgang UTLIKNING: Peter Reinhardsen, også han tidligere Start-gutt, feirer 2-2-scoring etter 38 minutter. (Foto: ELISABETH GROSVOLD) GAMLESJEFEN I EKSTASE: Per Gunnar Topland jubler hemningløst etter 2-2-utlikningen. Han var styreleder i Jerv i flere år inntil han ga seg ved forrige årsmøte. (Foto: Elisabeth Grosvold) LEKKER NIKK: Daniel Aase (til høyre) har nettopp stanget inn en flott redusering mot tidligere Start-kompiser. (Foto: ELISABETH GROSVOLD) JUBLET FOR MÅL: Svaberget feirer 1-2-reduseringen til Daniel Aase. (Foto: ELISABETH GROSVOLD) TIDLIG KALDDUSJ: Bare halvannet minutt etter kjempesjansen til Daniel Aase scoret Start ved Kasper Skaanes på Sør Arena. Da var det spilt drøye fem minutter. Her jubler Start foran Tigerberget. (Foto: ELISABETH GROSVOLD) DOBLET LEDELSEN: Aron Sigurdarson har nettopp satt inn 2-0, også det like etter en gedigen Jerv-sjanse i den andre enden. (Foto: Elisabeth Grosvold) NÆR PANGÅPNING: Daniel Aase kaster seg frem på innlegget fra Kristoffer Tønnessen, men ballen stoppes av en reaksjonssterk Jonas Deumeland i Start-buret. Da viste kampuret 3.30 minutter. (Foto: Elisabeth Grosvold) GEDIGENT BANNER: Svaberget med kjempebanner før duellen mot Tigerberget og Start. (Foto: Alexander Nupen) Stiller: Svaberget stiller med buss fra Grimstad til kampen mot Start. De skal bidra til folkefest på Sør Arena. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse

Følg sørlandsduellen mellom Start og Jerv direkte her nå. 16.05.2019 kl 16:02 (Oppdatert 18:55)

Øystein Bjerkestrand

Tlf: 992 46 013

Siden 2010 har Start vunnet fem av seks offisielle kamper mot Jerv. Den siste endte uavgjort.



Til tross for at det har blitt mange møter mellom de to sørlandslagene de siste årene, har Jerv fremdeles til gode å vinne mot storebror i vest etter returen til toppfotballen. Vi må imidlertid over halvannet år tilbake i tid for å finne forrige offisielle kamp. 3. september i 2017 vant Start 3-1 på Levermyr.

En målforskjell på 15-6 på de seks siste oppgjørene taler likevel sitt tydelige språk.

Jerv stiller med følgende lag (3-5-2):

Benjamin Boujar - Espen Knudsen, Simon Larsen, Peter Reinhardsen - Torje Wichne, Daniel Aase, Mathias Wichmann, Thomas Zernichow, Kristoffer Tønnessen - Ole Marius Håbestad, Chuma Anene.

Supporterleder Sindre Håland fikk med seg Svaberget på et skikkelig heiarop. Se stemningsrapport fra Sør Arena før sørlandsduellen mellom Start og Jerv: