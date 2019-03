LIVE 18.00: Følg Grane i jakten på drømmerekken FINPUSSER FORMEN FØR KVALIK: Ingrid Vehusheia og Grane har allerede vunnet 2. divisjon avdeling 3, og skal ut i kvalifisering i slutten av april. Lørdag er Nærbø motstander i Sør Amfi. Bildet er fra oppgjøret mot Stavanger. (Foto: Alexander Nupen) annonse

Granes håndballkvinner spiller sesongens siste hjemmekamp i 2. divisjon. Følg oppgjøret mot Nærbø lørdag klokka 18.00. 30.03.2019 kl 12:27 (Oppdatert 12:38)

Alexander Nupen

Arendalslaget - som allerede er klare for opprykkskvalifisering - ønsker å beholde sin perfekte hjemmestatistikk.



Til nå i 2018/2019-sesongen er det blitt 10 hjemmeseirer av 10 mulige i 2. divisjon avdeling 3.



Her får du mål for mål-oppdatering fra matchen mot Nærbø i Sør Amfi: