Kan Jerv snu den elendige rekken mot Start? Stiller: Svaberget stiller med buss fra Grimstad til kampen mot Start. De skal bidra til folkefest på Sør Arena. (Foto: Elisabeth Grosvold) 1. divisjon

Siden 2010 har Start vunnet fem av seks offisielle kamper mot Jerv. Den siste endte uavgjort. 16.05.2019 kl 16:02 (Oppdatert 17:24)

Øystein Bjerkestrand

Til tross for at det har blitt mange møter mellom de to sørlandslagene de siste årene, har Jerv fremdeles til gode å vinne mot storebror i vest etter returen til toppfotballen. Vi må imidlertid over halvannet år tilbake i tid for å finne forrige offisielle kamp. 3. september i 2017 vant Start 3-1 på Levermyr.

En målforskjell på 15-6 på de seks siste oppgjørene taler likevel sitt tydelige språk.

Jerv stiller med følgende lag (3-5-2):

Benjamin Boujar - Espen Knudsen, Simon Larsen, Peter Reinhardsen - Torje Wichne, Daniel Aase, Mathias Wichmann, Thomas Zernichow, Kristoffer Tønnessen - Ole Marius Håbestad, Chuma Anene.