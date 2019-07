Inviterer til fotballfest – lokalklubbenes utvalgte møter Arendal Fotball Gleder seg: Mads Willumstad (Forza Arendal), Eigil Gylland (trener), Tommy Espedal (Øyestad), Christian Fredrik Hermansen (Hisøy), Jon Erlend Pile (Express), Gaute Haugenes (Trauma), Bård Sterk-Hansen (Arendal Fotball). Foran fra venstre Roger Risholt, Rune Omdal (Sørfjell), Harald Rolf Larsen (Froland), Atle Råna (Rygene). (Foto: Thomas Skjeggedal Thorsen) annonse

Arendal Fotball har invitert til fotballfest hjemme på Norac stadion mandag 29. juli. Lokalklubbenes utvalgte spillere møter hardtsatsende Arendal i «Sommerkampen». 18.07.2019 kl 19:16 (Oppdatert 19:35)

Initiativet fra kommunens flaggskip hylles av klubbene.

– Dette er kjempegøy. Et veldig positivt tiltak, mener Jon Erlend Pile, leder i Express, om kampen som vil finne sted på Norac stadion mandag 29. juli.

Kampstart er 18.00.

Før hovedkampen vil det også bli miniturnering for yngre lag.

Den starter 16.00, med tre G10-lag og seks G9-lag.

Det er gratis inngang for alle.

Åtte lag

Express er én av til sammen åtte lag som stiller med egne spillere til det som omtales som «Sommerlaget».

De andre er Hisøy (Express og Hisøy får fire spillere), Trauma, Rygene, Froland, Øyestad (alle får tre spillere), Sørfjell (to spillere) og Myra (stiller med keeper).

De sju lagene med A-lag var torsdag samlet på Norac stadion, og samtlige er svært fornøyde med at Arendal inviterer på sommerfest.

Går for seieren

Agderposten vil publisere troppen til «Sommerlaget» i tirsdagens papirutgave.

Lagets trenerteam vil bestå av Preben Jørgensen (hovedtrener), Frank Bredal og Eigil Gylland.

– Først og fremst blir dette gøy for de lokale, unge spillerne. De får testet seg mot topp 2. divisjonsspillere. Vi får håpe Arendal-spillerne fortsatt er i feriemodus, for vi går for seieren, melder Gylland offensivt.

– Det blir spennende å se, disse spillerne girer seg jo opp. Jeg tror i hvert fall at Arendal-spillerne må være skjerpet, det blir jo prestisje i dette, sier Rygenes Atle Råna.

Christian Fredrik Hermansen i Hisøy spår også at det vil være sultne spillere som møter Arendal Fotball.

– Dette blir ganske stort for de lokale, unge spillerne. Å få spille med slike rammer og mye folk. De kommet til å ha en indre lyst til å vinne kampen, så det blir nok bra intensitet i den kampen, spår Hermansen, som legger til at han er spent på hvor samspilte laget rekker å bli før kampen skal spilles neste mandag.

Engasjement

Alle de involverte føler seg sikre på at dette vil skape voldsom interesse i lokalfotballen.

– Dette er helt topp. Det er veldig fint at det gjøres noe i lokalfotballen som skaper engasjement. Jeg tror oppriktig at dette skaper interesse, forteller Øyestad-trener Tommy Espedal.

Harald Rolf Larsen, en av Frolands to trenere, tror også på mye folk på Norac når det nå inviteres til folkefest.

– Dette er positivt. Jeg tipper det kommer mye folk. Gøy at Arendal tar denne jobben for å samle det lokale her, sier Larsen.

Sørfjells Rune Omdal gleder seg også, og melder at rødtrøyene fra Eydehavn, i tillegg til å stille med to spillere til «Sommerlaget», også stiller med to lag til miniturneringen.

Begge lagene stiller i G9-klassen, sammen med lag fra Øyestad (også to lag), Hisøy og Froland.

I G10-klassen er det Froland, Hisøy og Grane som stiller.

– Her vil to A-lagsspillere være med lagets trener som lagleder. Vi ønsker at barna skal se opp til Arendals A-lag, opplyser Roger Risholt.

Miniturneringen starter altså klokken 16.00, og ventes å vare i rundt halvannen time.

Dermed blir det god stemning på kunstgresset på Norac stadion hele ettermiddagen neste mandag.

– Veldig gøy

– Dette blir veldig gøy. Det er nesten synd at vi ikke kan velge flere spillere. Men dette blir det nok veldig stor interesse for. Når flaggskipet inviterer til fest, og de inviterte er lokalfotballen blir det gøy, sier Traumas trener Gaute Haugenes.

Vil skape tettere bånd

Roger Risholt er mannen i spissen for prosjektet.

Han er glad for responsen fra klubbene.

– Nærheten til klubbene har vært litt savnet. Vi i Arendal Fotball ønsker jo å ha masse lokale spillere utpå Norac stadion i fremtiden, og av de spillerne som skal spille denne kampen er det mange som fort kan gjøre akkurat det, forteller Risholt til Agderposten.

– Dette er et virkemiddel for å komme tettere på de lokale klubbene. Det alle vil er å ha et godt lag som klatrer oppover. Jeg syns vi har våknet til liv nå og har blant annet spesialtreninger for yngre klasser her på Norac hver lørdag med Reinhard Nærbø som trener. Vi ønsker masse lokale spillere her, men det er ikke gjort på et knips. Men vi er i gang med prosessen, legger han til.

Kampen mellom Arendal Fotballs A-lag og «Sommerlaget» blir som en vanlig fotballkamp – det skal spilles to x 45 minutter.

Dermed blir det en del spilletid for samtlige spillere som blir tatt ut.

– Dette blir en opplevelse for spillerne. Det er nok mange som vil vise seg frem både for publikum og Steinar Pedersen (Arendals A-lagstrener). Jeg håper absolutt på en jevn kamp, sier Risholt.

Han er for øvrig Pedersens assistent.

Det skal altså spilles to omganger på 45 minutter.

Risholt melder videre at «Sommerlaget» får fire «handikap-straffer» som kan brukes når som helst i kampen, etter eget ønske.

Det vil være ishockey-straffer fra midtbanen, opplyser han.

Forza Arendal stiller

Til kampene stiller også Arendals supporterklubb Forza Arendal på tribunen.

Mads Willumstad, lederen i supporterklubben, melder at det nå er nærmere 40 medlemmer, og at det blir liv og røre også mandag 29. juli.

– Vi må jo heie på Arendal, men det blir litt rart, jeg spiller jo på Øyestad selv, sier Willumstad med et smil.

– Jeg tror det blir gøy, og håper spillerne er sultne, og at Arendal også kan gi spilletid til noen av ungguttene og de som ikke får så mye spilletid ellers, legger han til.

