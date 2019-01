Ingen priser til OL-heltene fra Aust-Agder – følg Idrettsgallaen her nå NOMINERTE: Marte Olsbu Røiseland (skiskyting, OL-sølv i sprint og mix-stafett), Simen Spieler Nilsen (lagtempo skøyter, OL-gull) og Sondre Skarli (landslagssjef skøyter, beste norske OL-prestasjon på skøyter på 24 år med 2 gull, 1 sølv og 1 bronse). (Foto: NTB Scanpix) FIKK ROS: Hans Blattmann fra Hovden, kretstrener i Agder og Rogaland skikrets, ble trukket frem i takketalen som alpinisten Jesper Saltvik Pedersen holdt etter å ha vunnet prisen som Årets mannlige funksjonshemmede utøver. (Foto: ÅSHILD LUND GRAN) TAKKET TRENER FRA HOVDEN: Alpinisten Jesper Saltvik Pedersen vant prisen som Årets mannlige funksjonshemmede utøver. I talen takket han blant andre Hans Blattmann, trener fra Hovden. (Foto: NTB SCANPIX) PÅ RØD LØPER: Paret Stian Lauritzen og Tiril Sjåstad Christiansen ankommer DNB Arena, hvor Sjåstad er medprogramleder på NRK-sendingen. Lauritzen er fra Grimstad, mens Sjåstad Christiansen har slekt fra Tvedestrand. (Foto: NTB SCANPIX) TO PRISER: Den doble EM-gullvinneren i friidrett, Jakob Ingebrigtsen, tok hjem prisen som Årets gjennombrudd. Til venstre prisutdeler Ole Einar Bjørndalen. Senere på kvelden vant Ingebrigtsen også Utøvernes pris. (Foto: NTB Scanpix) KJEMPER MOT SKARLI: Gjert Ingebrigtsen er nominert som årets trener. Her er han sammen med datteren Ingrid Ingebrigtsen, kona Tone og sønnen William på rød løper til Idrettsgallaen 2019 i Stavanger, som er vertsby for Idrettsgallaen for første gang. (Foto: NTB Scanpix) De nominerte, oppdateres med vinnerne De nominerte til prisene under Idrettsgallaen:



Årets gjennombrudd

VINNER: Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

Ragnhild Haga (langrenn)

Viktor Hovland (golf)

Simen Hegstad Krüger (langrenn)

Ragnhild Mowinckel (langrenn)

Richard Ordemann (taekwondo)



Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver

VINNER: Birgit Røkkum Skarstein (roing)

Aida Dahlen (bordtennis)

Ida Nesse (friidrett)

Vilde Nilsen (langrenn) Årets mannlige utøver

VINNER: Aksel Lund Svindal (alpint)

Kjetil Borch (roing)

Øystein Bråten (freeski)

Johannes Thingnes Bø (skiskyting)

Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn)

Simen Hegstad Krüger (langrenn)

Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter)

Karsten Warholm (friidrett) Årets lag

VINNER: Laghopp OL og VM i skiflyging

Lagtempolaget skøyter i OL, menn (med Simen Spieler Nilsen fra Arendal)

Langrennsstafettlaget, 4x5 km kvinner i OL

Langrennsstafettlaget, 4x10 km menn i OL

Sandvolleyballduoen Anders Mol/Christian Sørum

VM-stafettlaget i orientering



Årets ildsjel

VINNER: Doris Norbye, Karasjok Svømmeklubb

Audun Leo Kolstad

Viktor Arvesen

Gunne Gustavsen

Birger Jarl Olsen Årets kvinnelige utøver

VINNER: Marit Bjørgen (langrenn)

Gunn-Rita Dahle Flesjå (terrengsykkel)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (friidrett)

Ragnhild Haga (langrenn)

Ada Hegerberg (fotball)

Johanne Killi (freeski)

Maren Lundby (hopp)

Ragnhild Mowinckel (alpint)

Marte Olsbu Røiseland (skiskyting) Årets mannlige funksjonshemmede utøver

VINNER: Jesper Saltvik Pedersen (alpint)

Håkon Olsrud (langrenn)

Nils-Erik Ulset (langrenn/skiskyting)

Tommy Urhaug (bordtennis) Årets trener

VINNER: Gjert Ingebrigtsen (friidrett)

Leif Olav Alnes (friidrett)

Kåre Mol (sandvolleyball)

Hege Riise (fotball)

Sondre Skarli (skøyter)

Alexander Stöckl (hopp)



Utøvernes pris

Utøverne selv organiserer og stemmer på sine kandidater.

VINNER: Jakob Ingebrigtsen Idrettsgallaens hederspris

Ingen nominerte, juryen tildeler og begrunner. Årets forbilde

Ingen nominerte, juryen tildeler og begrunner.

VINNER: Karsten Warholm (friidrett) Årets navn (folkejury)

Marit Bjørgen (langrenn)

Magnus Carlsen (sjakk)

Ada Hegerberg (fotball)

Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn)

Simen Hegstad Krüger (langrenn)

Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter)

Maren Lundby (hopp)

Birgit Røkkum Skarstein (roing)

Aksel Lund Svindal (alpint)

Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball)

Karsten Warholm (friidrett) * I tillegg ble det delt ut to fotballpriser. Gullballen som Årets beste kvinnelige spiller gikk til Ada Stolsmo Hegerbeg, mens Årets beste mannlige spiller ble Rune Almenning Jarstein. Tre austegder var nominert til priser under den nasjonale idrettsgallaen som pågår i Stavanger nå. Men ingen av dem nådde helt opp. Saken oppdateres med vinnerne utover kvelden. 05.01.2019 kl 16:18 (Oppdatert 21:48)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

OL-heltene Marte Olsbu Røiseland, Simen Spieler Nilsen og Sondre Skarli (trener) var nominert til ulike priser i landets gjeveste idrettskåring som finner sted i DNB Arena i Stavanger lørdag kveld.

Vinnerne i de ulike klassene blir oppdatert i faktaboksen.



* Gjert Ingebrigtsen, som sitter i salen, tar hjem prisen som Årets trener til Sandnes. Friidrettstreneren har blant annet trent sønnen Jakob til to EM-gull forrige sesong.



* Nå skal Årets trener kåres. Dølemo-karen Sondre Skarli, som var landslagssjef på skøyter ut forrige sesong, er nominert.



* Årets mannlige funksjonshemmede utøver ble Jesper Saltvik Pedersen fra Karmøy. Alpinisten benyttet takketalen til å rose blant andre treneren Hans Blattmann fra Hovden i Bykle. Saltvik Pedersen vant gull i storslalåm og bronse i superkombinasjonen i Paralympics i Pyeongchang sist vinter.

* Nå er det kun Sondre Skarli som har sjansen til å sikre Sørlandet pris under Idrettsgallen, med mindre det dukker opp noen overraskelser.



* Marte Olsbu Røiseland var nominert i den gjeve kategorien Årets kvinnelige utøver. Her gikk prisen til langrennsdronningen Marit Bjørgen.



* Simen Spieler Nilsen og lagtempogutta på skøyter nådde ikke helt opp i sin kategori - årets lag. Hopplandslaget for menn kapret denne prisen.



* Bordtennisspilleren Aida Dahlen fra Kristiansand var nominert i klassen Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver, men denne prisen gikk til roeren Birgit Røkkum Skarstein.



Medprogramleder

Idrettsgallaen overføres direkte på NRK fra klokka 19.55.

Tiril Sjåstad Christiansen er programleder i spann med Nicolay Ramm.

Fristilutøveren Sjåstad Christiansen kan regnes som «halvt» austegd.

Faren er fra Tvedestrand og hun er forlovet med Stian Lauritzen fra Grimstad.