Ingen EM-finale for Flam INGEN EM-finale: Pål Flam her fra fjorårets EM-finale, lyktes ikke å komme til EM-finalen med det norske laget i sprangridning. (Foto: Roland Thunholm/Bildbyrån/Cop190) annonse

Det ble verken EM-finale eller OL-billett for sprangrytter Pål Flam fra Fevik. Det norske laget i sprangridning lyktes ikke med å kvalifisere seg til OL i Tokyo under EM i sprangridning i Rotterdam. 22.08.2019 kl 22:46 (Oppdatert 22.08.2019 kl 22:47)



Selv om det norske laget presterte veldig bra på en bane som felte mange stjerner holdt det ikke til OL-billett – i denne omgang.

– Det ble litt stang ut for oss på denne banen med store hindre. I dag var det 1,60 m og det var bygget teknisk. Det var få feilfrie runder, sier Norges landslagssjef Mikael Kolind, som berømmer nordmennene for bra runder.

Bra runder

– Vi fikk se veldig bra runder av alle sammen og vi har fortsatt tre ekvipasjer med i den individuelle konkurransen. Synd med Pål Flam, men enkelte ganger stemmer det bare ikke, sier Kolind.

Både Hege Tidemandsen, Johan Sebastian Gulliksen og Geir Gulliksen er med videre i kamp om finalebilletter individuelt.

I morgen avgjøres lagkonkurransen – en konkurranse som nå ledes av Belgia, foran Tyskland og Storbritannia. Den individuelle konkurransen ledes av briten Ben Maher, sveitsiske Steve Guerdat og Alexis Deroubaix fra Frankrike. De norske ligger som nummer 38, Johan-Sebastian Gulliksen, nummer 41, Geir Gulliksen og nummer 49, Hege Tidemandsen.

En mulighet igjen for OL

Det norske laget i sprangridning har nå bare en mulighet for å kvalifisere seg til OL i Tokyo. Det er under verdensfinalen for nasjonslag i Barcelona den første helgen i oktober.

Hvilke ryttere som reiser dit er per nå ikke klart.

– Barcelona blir vår store sjanse om mange av våre hardeste konkurrenter allerede er kvalifisert, avslutter en optimistisk Kolind, som er optimist på vegne av norsk sprangsport videre.