Sendt inn av Team Sørfjell, G2010.

Like før påske hadde fotballag fra hele Europa samlet seg i Costa Brava-området i Sør-Spania, like nord for Barcelona for cupen Copa Costa Brava 2024. Det var 3680 spillere fra 220 lag, og ett av lagene var Sørfjells Gutter 2010. Vi var faktisk eneste lag fra Norge, og har hatt en minneverdig opplevelse både på og utenfor banen.

Kamper i solfylte Spania

Det er tidlig i sesongen, og for vårt lag har det vært en «boost» å få lov til å starte med kamper så tidlig. En fantastisk læringsreise for både spillere, trenere og for samholdet i laget.

18 gutter på 13 og 14 år har fått et minne for livet, og dette har de jobbet frem helt selv. Med et budsjett på over 200.000 kroner har de gjennom dugnader, vaffelsalg, søppelplukking og lokal finansiering klart å få til turen uten èn krone i egenandel. Og dette klarte de på under et halvt år!

Sørfjells G2010-lag deltok i Copa Costa Brava på tur til Barcelona. Foto: Privat

Trygge og gode kamper

Dommerne i Spania er tydelige og gode, og vi har fått stadige leksjoner om påkledning, innbytter og annet småplukk.

Sportslig dømmes kampene prikkfritt.

Barcelona-opplevelser

Utenfor banen hadde vi en fantastisk tid i Barcelona. Her er noen høydepunkter:

Camp Nou: Vi besøkte Europas største fotballstadion, Camp Nou. Selve stadion er under oppussing, men vi fikk se et fantastisk fotballmuseum med alle FC Barcelonas meritter og legender.

Barcelona by: Vi rakk også å kjøre lokalt tog langs kysten til Barcelona, samt utforske metroen og downtown sentrum.

Logistikken på turen har vært upåklagelig hele veien: Vi hadde egen buss parat for oss til enhver tid, spillervennlig mat, og et forrykende åpningsshow med både dans, flaggparade og pyro-show. Sammen med dedikerte trenere og trygge voksenledere har vi hatt gode dager – som til og med bød på litt sol de siste dagene.

Vi vant ikke turneringen, men har vunnet minner for livet. Fotball er mer enn bare resultater – det handler om lidenskap, vennskap og å oppleve verden gjennom sportens øyne. Vi takker Barcelona for en uke før påske!

Team Sørfjell, G2010