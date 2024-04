Det er NRK som omtaler den siste utviklingen i søksmålet Jacobsen har anlagt mot det svenskeide padelselskapet.

Bakgrunnen for striden er et padelanlegg den tidligere skistjernen eide og drev sammen med JPG. I 2021 var Jacobsens senter en del av salget da Just Padel Group ble solgt til We Are Padel.

JPG var på det tidspunktet eid av blant andre fotballprofilene Ole Martin Årst og Jesper Mathisen. Jacobsen hevder han fikk for lite betalt for sin eierandel da handelen ble inngått og mener å ha krav på ytterligere 3,1 millioner kroner.

Før rettssaken gikk i Agder tingrett i mars nektet JPG at Jacobsen skulle få tilgang til en rekke tidligere eposter, meldinger og avtaler inngått av de tidligere eierne av JPG, deriblant TV 2-profil Jesper Mathisen.

Ifølge Jacobsen ga både Agder tingrett og Agder lagmannsrett ham medhold i at flere eposter, meldinger og avtaler skulle legges fram som bevis i saken. JPG hevdet på sin side at de ikke hadde plikt til å fremlegge disse, all den tid tingretten og lagmannsrettens kjennelse var anket til Høyesterett.

Nå har Høyesterett avgjort at anken ikke skal behandles. Dermed har Jacobsen ha vunnet saken vedrørende bevisene og er totalt tilkjent rundt 300.000 kroner i sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og høyesterett, skriver NRK.