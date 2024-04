– Vi er lei oss for mediebehandlingen Terje har fått. Han har gjort sitt beste for klubben i flere år, og intensjonene har bare vært gode, skriver Start-styret på ikstart.no.

Styret skriver at Marcussen ikke har gjort krav på bonus selv om hans ansettelsespapirer gir ham rett til det:

«Medias påstander om at Terje har gjort krav på pengene, er ikke sanne. Han har unnlatt å gjøre krav på pengene for å hjelpe klubben i en vanskelig økonomisk situasjon både i 2021, 2022 og 2023».

Marcussen gikk av som Start-leder etter at Bryne ble tilkjent seieren i kvalifiseringskampen til Eliteserien. Han tok ansvaret for at varmekablene ikke var skrudd på. Det var årsaken til at kampen ble avlyst.