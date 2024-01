Klopp-nyheten slo ned som en bombe i fotballmiljøet fredag. Klopp har ledet Liverpool siden 2015 med stor suksess.

– Dette kom ut av ingenting. Han har aldri vært lenger i en klubb enn han har vært i Liverpool. Klopp har vunnet alt som er, og med det nærmet seg statusen til noen av de største legendene i klubbens historie, sier fotballekspert Kasper Wikestad til NTB.

– Det er et stort sjokk. Det kommer som lyn fra klar himmel. Han har gitt inntrykk av at han trives fantastisk, og har en kontrakt som varer flere år til. Samtidig er det forståelig når han forteller at han er sliten. Det er en ekstremt tøff jobb, sier leder i Liverpools norske supporterklubb Pål Christian Møller til NTB.

I et intervju lagt ut på Liverpools nettsted går det fram at Klopp informerte klubbledelsen om avgjørelsen allerede i november i fjor. Siden den gangen har den vært en godt bevart hemmelighet.

– I en ideell verden ville jeg ikke ha sagt noe til noen før sesongen var over og vi hadde vunnet alt, og så si takk for meg. Det er ikke mulig. I vår verden kan man ikke holde noe som dette hemmelig. Det er litt overraskende at vi klarte å gjøre det helt til nå, sier Klopp.

Tom for energi

Assistenttrenerne Pepijn Lijnders og Peter Krawietz vil også forlate sine stillinger på slutten av sesongen.

– Mange Liverpool-supportere føler nok på en sorg, hvis man kan kalle det det. Måten forholdet hans var til supporterne og byen, jeg ville ikke byttet ham med noen. Legender som Shankley, Paisley og Dalglish er spesielle med tanke på klubbens største legender, men Klopp var på vei dit, sier Pål Christian Møller.

Klopp sier tidspunktet for fredagens kunngjøring handler om å gi klubben klarhet i situasjonen så tidlig som mulig for å skape forutsetninger for at ryddig trenerbytte kan finne sted.

– Jeg kan forstå at dette er et sjokk for mange når de hører det for første gang, men jeg kan åpenbart forklare det eller i det minste prøve å forklare det, sier Klopp.

– Jeg elsker absolutt alt ved denne klubben, jeg elsker alt ved byen, jeg elsker alt ved supporterne våre, jeg elsker laget, jeg elsker staben. Jeg elsker alt. Men at jeg likevel tar denne avgjørelsen, viser at jeg er overbevist om at det er det jeg må gjøre.

Klopp hevder han er i ferd med å gå tom for energi.

– Det handler om at jeg, hvordan skal jeg si det, går tom for energi. Jeg har ikke noen problemer nå, åpenbart, men jeg vet at jeg ikke kan gjøre denne jobben igjen og igjen og igjen, sier han.

– Etter årene vi har hatt sammen, og etter all tiden vi har tilbrakt sammen, og etter alle tingene vi har gått gjennom sammen, har respekten og kjærligheten til dere vokst. Det minste jeg skylder dere er sannheten, fortsetter Klopp.

Avviser engelsk klubb

Han ble ansatt i Liverpool i oktober 2015. Liverpool skriver at den beslutningen revolusjonerte klubben.

Klopp førte Liverpool til mesterligatittelen i 2018/19-sesongen. I tillegg har det blitt ett seriemesterskap, seier i Uefas supercup (2019), klubb-VM (2019), ett ligacupcull (2021/22) og et FA-cupgull (2021/22).

– Han kom til klubben på helt riktig tidspunkt, i hvert fall for sin egen del. Jeg tror ingen andre enn han kunne gjort den jobben han har gjort. Måten han har omfavnet byen, menneskene og historien. Han har også lykkes med en gjenoppbygging, og faktisk i det stille gitt Liverpool sjansen til The Quadruple denne sesongen, sier Wikestad.

– Man tenker jo at når en fyr er i klubben så lenge, at han skal være der evig. Men sånn er det ikke. Jeg tror det er fornuftig at han varsler avgangen såpass tidlig. Mange spekulerer i at prestasjonene til laget nå kommer til å droppe, men det tror ikke jeg, sier Erik Thorstvedt.

På spørsmål om aktuelle etterfølgere peker fotballeksperten spøkefullt på José Mourinho. Portugiseren ga seg i Roma nylig.

Klopp sier han garanterer at han ikke noen gang vil lede en annen klubb enn Liverpool i England.

Hylles av eierne

President Mike Gordon i Fenway Sports Club, selskapet som eier Liverpool, sier følgende om Klopps sjokkavgang.

– Først og fremst vil jeg på vegne av John Henry og Tom Werner uttrykke vår dype takknemlighet overfor Jürgen. Det sier seg selv at vi er enormt triste over å miste ikke bare en leder av et slikt kaliber, men en person og leder som vi har enorm respekt, takknemlighet og hengivenhet for, sier han.

– Samtidig respekterer vi fullt ut hans ønsker og årsakene til at han har bestemt seg for at inneværende sesong blir hans siste i Liverpool, legger han til.

Klopp har tidligere trener Borussia Dortmund og Mainz i hjemlandet.