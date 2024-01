Uno-X bekreftet ansettelsen av Hushovd mandag ettermiddag. Han følger dermed etter andre store norske sykkelprofiler som Kurt Asle Arvesen og Gabriel Rasch inn i lagets støtteapparat.

– Jeg synes dette er veldig spennende! Jeg har vokst opp i denne sporten, og det er dette jeg kan mest om, sier Hushovd til NTB om ansettelsen.

Han får nå sjansen til å bli del av et prosjekt som minner mye om noe han selv forsøkte å bygge opp for en del år siden.

– Jeg prøvde jo å etablere et norsk lag tilbake i 2015 opp mot VM i Bergen. Da kom jeg ganske langt, men jeg klarte ikke dra det helt i land. Dette er sånn sett en stor mulighet for meg, og jeg gleder meg til å begynne, sier Hushovd.

Han forlater rollen som ekspert i TV 2 for å bli teamsjef i Uno-X.

Vil opp i elitedivisjonen

Hushovd sier han er imponert over måten det norske laget har bygget stein for stein. Fjorårets debut i Tour de France viste med all tydelighet at satsingen har noe på den internasjonale scenen å gjøre.

På spørsmål fra NTB om hva som må til for å løfte laget ytterligere, sier Hushovd:

– Nå er vi i divisjon to og tangert topp tre der. Det må jobbes videre med å løfte det opp på toppnivået. Det handler blant annet om større bredde sportslig og å kjøre inn flere poeng. I tillegg hjelper det med et større budsjett. Jeg håper at flere kan være med å se verdien av å være med å sponse et norsk sykkeleventyr.

Helt fra starten har Jens Haugland vært teamsjef for sykkellaget, og Vegar Kulset har vært styreleder. For begge har dette vært roller som har kommet i tillegg til lederroller i Reitan Retail.

Nå er det klart at Ole Robert Reitan overtar som styreleder i sykkelsatsingen.

Voldsom merittliste

– Siden vi startet vårt beskjedne kontinentallag ved å signere Kurt Asle Arvesen som sportslig leder i 2016, har vi systematisk tatt steg for steg. Hvert steg har krevd utvikling, og vi har kontinuerlig satt høyere standarder for oss selv, sier Kulset.

– Våre ambisjoner krever et sterkt og fokusert lederskap, og jeg er glad for at Thor Hushovd blir en del av Uno-X Mobility Cycling som teamsjef, legger han til.

Hushovd har en merittliste få kan vise maken til i sykkelsporten.

VM-gull, ti etappeseirer og vinner av poengkonkurransen to ganger i Tour de France, tre etappeseirer og vinner av poengkonkurransen i Vuelta a España og én etappeseier i Giro d'Italia er sørlendingens største triumfer.

46-åringen begynner i sin nye jobb umiddelbart.

Går for etappeseier

Nylig ble det kjent at Uno-X også i 2024-sesongen er tildelt én plass i Tour de France. Laget debuterte med brask og bram i det franske storrittet i fjor sommer.

Foran inneværende sesong er fremtredende navn som Magnus Cort og Andreas Leknessund hentet inn for å gjøre det norske laget enda mer slagkraftig. Det ga ytterligere gode kort på hånden i kampen om en Tour de France-billett.

En etappeseier er innenfor rekkevidde.

– Det er absolutt realistisk. Jeg tror det kan skje når som helst og med mange ulike ryttere, sier Hushovd til NTB.