Her åpnes hallen til 4,5 millioner ÅPNES: Varaordfører i Risør, Elen Lauvhjel knytter opp sløyfebåndet, og erklærer hallen for åpnet. Rekruttene er Signe Solberg og Catalina Trulssen. (Foto: ) BLID: Johannes Brekke på hesteryggen for første gang. (Foto: ) FEIRER: Hestekake. (Foto: ) VISER SEG FREM: Belinda Sagmoen på Skundi demonstrerer flaggritt under åpningen av den nye hallen. (Foto: ) REKRUTTER: Catalina Trulssen (11 år) har drevet med hest siden hun var 5 år og begynner å få mye erfaring. Hun var med på trialløypa. Emma Jakobsen (6år) hadde nesten ikke sovet om natten fordi hun gledet seg sånn til åpningen og til å ri. (Foto: ) SKRØT: Henning Lundby fra Stålhallen skrøt av samarbeidet med hesteklubben og overrakte blomster til leder av klubben Trine Lise Bergum. (Foto: )

Ny ridehall på Øysang i Risør ble innviet forrige lørdag. 17.04.2019 kl 17:57 (Oppdatert 18:27)

Det var varaordfører i Risør, Elen Lauvhjel som sto for åpningen.

Hun stilte med ordførerkjede, red inn i hallen og knyttet opp sløyfebåndet som ble holdt av to av klubbens rekrutter.

Vi feiret åpningen med rideoppvisning og pølse og kakefest. Vi hadde et variert program med kvadrilje, brustølt, gangartsoppvisning, sprang, flaggritt, trial- løype for rekruttene og avsluttet med prøveriding for alle som hadde lyst. Det kom mange tilskuere og arrangementet ble svært vellykket.

Hallen er en stålhall 20 x46m. Ridebanen er på 20x40m. På de siste 6 m er det nå 3 store hestebokser og det skal komme klubblokale og toalett i løpet av neste vinter.

Hallen har kostet 4.5 millioner og er blitt realisert ved hjelp av spillemidler, midler fra Risør kommune, Gjensidigestiftelsen, klubbmidler og dugnadsinnsats. Vi er strålende fornøyd med å ha fått et samlingssted for hest med trygge ridemuligheter året rundt.

Hallen skal brukes til trening, kurs og konkurranser. Vi håper at hallen kan stimulere til mer aktivitet og flere medlemmer. Det vil også være mulighet for andre å kunne leie seg inn og bruke hallen til andre ting enn hest, som for eksempel hundetrening.