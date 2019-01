Hedret for innsatsen i IK Grane BLE SATT PRIS PÅ: Rolf Petter Holthe (for Granestua), Line Homdrom Rusten, Gurly og Jan Erik Foss, Nina Johnsson, Egil Fossum og Per Reidar Spieler og Nina Johnsson hadde all grunn til å stråle i Arendal kulturhus fredag kveld. (Foto: Alexander Nupen) annonse Denne gjengen fikk sin velfortjente hyllest under IK Granes årsfest fredag kveld. 18.01.2019 kl 20:49 (Oppdatert 21:14)

Innsnedt

IK Grane Arendal Allianse har sendt inn denne rapporten til Agderposten:

Dugnadsarbeidet driver store den enorme mengden av foreningsaktivitet.

IK Grane er intet unntak –men kanskje finner man ikke maken når det kommer til å sette pris på de mange sliterne, det være seg trenere, oppmenn, lagledere styremedlemmer m.fl.

Klubbens egen idrettsgalla er en liten takk for den enorme innsatsen som legges ned på håndball- og fotball- og friidretts-arenaer, for ikke å snakke om ute i skogen og løypene rundt Granestua, på styrerom.

Alt for at andre medlemmer/barn og unge skal nyte og nytte de aktiviteter og anlegg som klubben tilbyr Arendals publikum.

30.000 dugnadstimer

Nærmere 30.000 dugnadstimer utføres av klubben hvert år – og fredag kveld ble de altså gjort pris på – slik det er blitt tradisjon for i IK Grane som i nesten 20 år har hedret sine frivillige på denne måten – dog i litt mer beskjedne ramme det første årene.

170 stivpyntede medlemmer inntok festsalen i 2. etasje på Arendals flotte kulturhus.

Prisvinnerne

Etter den utsøkte middagen med påfølgende korte års oppsummeringer av fungerende allianse-leder Odd Utstumo og deretter klubblederne, kom et av festens store høydepunkt – utdeling av klubbens priser og utmerkelser med pengedryss, medaljer, diplomer og blomster:

• «Årets talentpris»: Håndballspilleren Line Homdrom Rusten kunne glede seg over en sjekk på hele kr 5 000,- og en bukett blomster.

• Velfortjent «Årets Ildsjelpris» gikk til ekteparet Gurly og Jan Erik Foss for sitt brennende engasjement for fotballen. Også her vanket det en sjekk på kr 5 000,- og blomster.

• Æresmedlem og «Mister Grane» Mangor Andersen etterlot seg et testamente som tilgodeså IK Grane med hele sin formue med klausul om at den skulle gå til gode formål i klubben – «Mangor Andersens minnefond». I år fikk det nye hyttestyret (Granestua) 50.000,- av midlene til oppussingsarbeider på Granestua.

• IK Granes Hederstegn går til medlem som over tid har vist ekstraordinært engasjement i klubbens tjeneste.

I år ble orienteringsklubbens Egil Fossum tildelt denne utmerkelsen i form av medalje, diplom og blomster: «Egil har vært aktiv i Orientering siden 2008 og var i 2012-15 medlem av Stifinner komiteen.Han har vært med på å etablere et elektronisk deltaker-system på Turorientering sin hjemmeside under Norges Orienteringsforbund. Egil har vært løpsleder for mange renn og har utarbeidet manualer for arrangement og løpsledelse. Han er ansvarlig for Orientering sitt omfattende utstyr – en oppgave som utføres med stor orden og stålkontroll.

Egil tar også initiativ til gjennomføring av kurs om kartlegging og løypelegging og således blitt. Han var ansvarlig for rigg og drift av arrangements-arena både under uttakingsløp for Jr-VM i 2017 og Sørlandsgaloppen 2018 – to meget store og viktige arrangement.»

• Utmerkelsen «IK Grane Ambassadør» går til et medlem som gjennom år(tier) har markert seg positivt i og utenfor klubben. Til utmerkelsen følger det et diplom og en tegning av Øystein Bjørløw som viser IK Granes historie gjennom alle tider og selvsagt et blomsterbukett.

Utmerkelsen gikk i år til Per Reidar Spieler med begrunnelsen: «Utnevnelsen er en annerkjennelse av hans over 40 år lange innsats for orienteringsporten, for klubben, for Granestua og løypene. Per Reidar har et navn langt utenfor klubbens korridorer. Propellen Reidar satte tidlig på 70-taller kompasskursen fra Kristiansand og mot Arendal og IK Grane – traff første post her i Orienteringsgruppa - og markerte seg straks med en utrettelig energi og proppfull av ideer.

Han har 20 års fartstid i Hyttestyret med ansvar også for løypene i marka rundt, samt utallige verv og funksjoner og verv internt og eksternt.

Det er sjelden vi ser en så engasjert kristiansander på vegne av Arendal. Han er Æresmedlem fra 2005 og har fortsatt sitt glødende engasjement frem til i dag – i en alder av 77 år. Vi tror heller ikke at han stopper her.»

– Forbilledlig løst

• Den gjeveste av alle utmerkelser er «Æresmedlemskap». Denne går til medlemmer som har tatt ansvar og bidratt til klubbens drift og gode navn og rykte i en mannsalder.

Nina Johnsson var en populær mottaker av medalje, diplom og blomster med bakgrunn i innstillingen: «Nina er født og oppvokst i Grane med foreldre og søsken som har vært markante personer i klubben i mange år. Medlemskapet i klubben kan vel trygt sies å ha vart i 50 år! Hun «bodde» i Stintahallen fra bitteliten og havnet etter hvert på klubbens damelag i håndball. Nina var også innom et gryende jentelag i fotball en sesong – eller to. Etter en studieperiode i Bergen kom hun tilbake til klubben og har vært engasjert i først i Barneidretten, så for fullt i håndball, egen karriere, men mest av alt som trener for aldersbestemte lag fra 2008-2012.– alt mens hun tok søndagsvakter på Granestua – om ikke alltid helt frivillig.

Nina ble Allianseklubbens første leder – fra 2010 til 2011.

I 2012 ble hun leder av IK Grane Arendal Håndball – et verv hun besatte frem til 2016.

Styreperioden var svært krevende og Nina løst vanskelige oppgaver på en forbilledlig måte – som ble lagt merke til.

Fra og med 1.1.2019 er hun en del av Hyttestyret med ansvar for vaktlister, utleie og arrangementer. Det burde være unødvendig å nevne at Nina har klubben under huden noe en DNA-test sikkert ville bevise».