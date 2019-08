Går fra Jerv til engelsk fotball FORLATER JERV: Chuma Anene. (Foto: Alexander Nupen) annonse

Etter mye «frem og tilbake» er det klart. Jervs Chuma Anene går til Crewe Alexandra og engelsk League Two. 19.08.2019 kl 18:59 (Oppdatert 19:27)

FK Jerv melder om overgangen på egne sider.

– Jeg dro til England i dag og hadde medisinsk test, og ble enig med klubben. Dette var en avtale hvor både jeg og FC Midtjylland skulle bli enige med Crewe Alexandra - og det ble vi nå i kveld, sier Chuma Anene.

Klubben erkjenner at det har «har vært mye frem og tilbake» rundt en mulig overgang for Chuma Anene den siste tiden.

Agderposten siterte nylig daglig leder Trond Christoffersen på at England var «off» og Jerv var «on» for den innlånte toppscoreren.

Men nå blir det likevel Crewe Alexandra og spill i engelsk League Two for Chuma Anene.

– Jeg er evig takknemlig for mottakelsen og tiden min i Jerv, og kommer til å savne folk her veldig mye. Det har vært en innholdsrik tid, med mange som trodde på meg og som har tatt meg godt i mot, og det vil jeg alltid huske. Jeg ønsker Jerv all lykke videre og vil følge klubben så mye jeg kan, sier han til klubben.

Crewe Alexandra vant for øvrig lørdagens hjemmekamp mot Walsall på Alexandra Stadium 1-0. Laget ligger på sjetteplass på tabellen.