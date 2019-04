Følg lørdagens kamper i vårt livestudio SKANDALEKAMP: Det ble delt ut to røde kort til Borussia Dortmund og scoret seks mål i lokaloppgjøret mellom B. Dortmund og Schalke i tysk Bundeliga lørdag. (Foto: NTB Scanpix/AP) annonse

Start har fått en traurig start i 1. divisjon, men kan reise kjerringa med seier over opprykksfavoritt Sandefjord på Sør Arena lørdag ettermiddag. Men slik gikk det ikke. Her, i Agderpostens livestudio, kan du følge all fotball lørdag. 27.04.2019 kl 14:59 (Oppdatert 19:50)

For det er ikke bare i norsk eliteserie og 1. divisjon det avvikles spennende kamper i disse SAS-streiketider.

Også i kvinneseriene og 2. divisjon menn (to kamper i Arendal Fotballs avdeling) er det aktivitet.

For ikke å snakke om i Agder-seriens lavere divisjoner der blant annet det utspilles et par kamper i 4. divisjon (Randesund - Hisøy 0-5 og Farsund - Express 2-4), samt to meget interessante lokaloppgjør i 5. divisjon – Risør - Trauma (0-7) og Rygene - Lillesand (6-2).

Men også i resten av Europa, ikke minst i England, er det full rulle både lørdag og søndag.

Så følg med og klikk deg inn her for å få med deg siste nytt fra ballfronten.