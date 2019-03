Følg Grane i jakten på drømmerekken FINPUSSER FORMEN FØR KVALIK: Ingrid Vehusheia og Grane har allerede vunnet 2. divisjon avdeling 3, og skal ut i kvalifisering i slutten av april. Lørdag er Nærbø motstander i Sør Amfi. Bildet er fra oppgjøret mot Stavanger. (Foto: Alexander Nupen) STENGER BURET: Inga Presker og Grane leder over Nærbø ved pause, men har ikke imponert. (Foto: Alexander Nupen) annonse

GRANE - NÆRBØ (12-9): Granes håndballkvinner spiller sesongens siste hjemmekamp i 2. divisjon. Vi oppdaterer underveis lørdag fra klokka 18.00. 30.03.2019 kl 12:27 (Oppdatert 19:00)

Alexander Nupen

Arendals-laget - som allerede er klare for opprykkskvalifisering - ønsker å beholde sin perfekte hjemmestatistikk.



Til nå i 2018/2019-sesongen er det blitt 10 hjemmeseirer av 10 mulige i 2. divisjon avdeling 3.



Her får du mål-oppdatering fra matchen mot Nærbø i Sør Amfi (etter at tjenesten Widget har sviktet oss i dag):

I en annen kamp i avdelingen lørdag kveld vant Stavanger 30-26 over Våg.

1. omgang:

* Grane leder 12-9 ved pause

* Grane-oppmann Ole Rusten sier: Jevn omgang, lagene har vekslet på ledelsen. Bra av oss bakover, men mye tull fremover.

2. omgang:

5 min: 14-11 Kaia Bilstad

7 min: 15-14 Kaia Bilstad

8 min: 16-15 Ingrid Vehusheia

9 min: 16-16