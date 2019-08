Dommerfeil i cupdrama kan gi omkamp

Paragraf 5-3. Grunnlag for protest. 1) Protester kan kun fremmes på følgende grunnlag: ..c) «Grove feil ved dommerens forståelse eller praktisering av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse»

Paragraf 5-12. Avgjørelsen av protester på grunnlag av dommerfeil: «Finner avgjørelsesmyndigheten at det er begått slike feil av dommeren som nevnt i § 5-3 (1) bokstav c skal kampen spilles på nytt dersom avgjørelsesmyndigheten finner det overveiende sannsynlig at feilen har påvirket kamputfallet. I øvrige tilfeller skal protesten forkastes og kampresultatet opprettholdes».