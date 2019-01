De har gjort avtale med en legende KAMPSPORTTRIO: Kennet Fjeld, Ken Holter og Howard Munding. Innfelt skuespiller- og kampsport-legenden Chuck Norris. (Foto: Privat/Tony Foster/Wikipedia) AVTALE: UFAF president grandmaster Ken Gallacher (f.v.), grandmaster Chuck Norris, Kennet Fjeld og grandmaster Aaron Norris (Chucks bror). (Foto: ) annonse

Grimstad Kampsportsenter er nå offisiell UFAF Krav maga-skole i regi av selveste grandmaster Chuck Norris. 24.01.2019 kl 15:34 (Oppdatert 15:34)



Senteret tilhører dermed skuespiller og karatelegenden Chuck Norris’ kampsportorganisasjon – United Fighting Arts Federation (UFAF), etter at instruktørene Ken Holter, Evine Abrahamsen og Trym Halvorsen utdannet seg som krav maga-instruktører nylig.

Ken Holter er nå sertifisert i hele tre nivåer, mens Evine Abrahamsen og Trym Halvorsen er sertifisert i nivå 1a og nivå 1b.

UFAF Krav Maga Force er det siste tilskuddet i Chuck Norris’ organisasjon. Ken Holter, Evine Abrahamsen og Trym Halvorsen mottok forrige helt endelig beviset på at de er offisielt godkjente instruktører i denne effektive selvforsvarskunsten som blir mer og mer utbredt også her i Norge.

Fornøyd

Beviset ble overgitt av grandmaster Chuck Norris’ sikkerhetsansvarlig, master Howard Munding (nivå 5 Krav Maga Force) sammen med UFAFs regiondirektør master Kenneth Fjeld (Nivå 4 Krav Maga Force).

Overrekkelsen skjedde etter noen intensive dager med over 20 timers hard trening i teknikk, stressmestring og situasjonskontroll. Etter sertifiseringen ble også skolen Grimstad kampsportsenter offisiell UFAF Krav Maga Force-skole med rett til å undervise under grandmaster Chuck Norris og UFAFs flagg i sitt eget område.

– Ken Holter med sitt team Evine Abrahamsen og Trym Halvorsen besto med glans og vi er ekstremt stolte over å ha de med i UFAF. Grimstad kampsportsenter er et flott senter med et fantastisk familievennlig miljø og med instruktører i verdensklasse. Det er slike sentre grandmaster Norris ønsker tilknyttet UFAF, sier regiondirektør naster Kenneth Fjeld, som legger til at dette ikke på noen måte innebærer at Grimstad kampsportsenter stanser med taekwondo-undervisning.

Strenge krav

– UFAF er en upolitisk organisasjon og skolene kan representere flere stilarter, forbund og organisasjoner. Men vi er svært strenge på hvem som får lov til å være offisiell UFAF-skole og dermed representere grandmaster Chuck Norris’ arter her i Europa. Det er tross alt grandmaster Chuck Norris’ navn og rykte som ligger bak, legger master Fjeld til.

Grimstad kampsportsenter har allerede startet sitt UFAF Krav Maga Force kurs og tar inn nye medlemmer.

Bakgrunn

Krav Maga ble skapt på slutten av 1940-tallet av Imi Lichtenfeld, israelsk stormester (1910–1998).

Bakgrunnen var at det israelske forsvaret den gangen behøvde et hånd mot håndsystem som kunne læres raskt, effektivt og som var lett å huske.

Siden den gangen er det blitt studert, testet, forbedret og utviklet intensivt og i dag brukes Krav Maga-teknikker av myndigheter, elite militære, livvakter og det læres bort til menn, kvinner og barn.

T-skjorter

UFAF Krav Maga Force er utviklet i organisasjonen til grandmaster Chuck Norris og er spesielt kjennetegnet ved de høyt effektive teknikkene og læremetodikken som gjør at elever raskt får et høyt ferdighetsnivå.

Man lærer teknikker som fungerer mot angrep på gaten, enten det er uten bruk av våpen, eller angrep som skjer med kniv, slagvåpen eller pistol.

Alle elever tester i nivåer fra gult til sort, men nivåene markeres med t-skjorte-farger i stedet for klassiske belter.

Instruktører må gjennom tøffe sertifiseringer og blir kvalitetssikret før man underviser.

Tekst og bilder er innsendt av Grimstad kampsportsenter