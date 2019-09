Breddegutta i ØIF fikk bank med 23 mål: - Som forventet KLASSEFORSKJELL: Håvard Berg Vaule hos ØIF Arendal i aksjon mot hardtsatsende Kristiansand Topphåndball i cupkampen i Nedeneshallen. KRS vant hele 42-19. (Foto: Alexander Nupen) Ga seg: Eirik Köpp er i troppen til KRS mot ØIF Arendal Bredde. Han varmet opp, men spiller likevel ikke kampen grunnet sykdom. (Foto: Alexander Nupen) annonse

ØIF Arendal Bredde møtte Kristiansand Topphåndball i 2.runde i cupen i Nedeneshallen. Det endte med et braktap. 01.09.2019 kl 13:00 (Oppdatert 16:21)

ØIF-gutta tapte 19-42 etter at stillingen ved pause var 7-20.



Sørlandsduellen inngikk i 2. runde i NM.



- Moro å spille cup. Resultatet er som forventet. Dette var en viktig gjennomkjøring for sesongen starter, kommenterer Tor Ivar Harnes som er lagleder for breddegjengen i ØIF Arendal.



ØIF Arendal Bredde spiller til vanlig i 2. divisjon, mens nyskapningen Kristiansand Topphåndball nå skal spille i 1. divisjon og jakte opprykk til eliteserien.



Kristiansand Topphåndball stilte uten sine to største stjerner mot ØIF-gutta.



Den hjemvendte Tyskland-proffen Eirik Köpp varmet opp, men spilte ikke grunnet sykdom.



Målvakten Svenn-Erik Medhus hadde fri grunnet et bryllup, opplyste KRS-trener Robin Rosander Haugsgjerd søndag.

Medhus hadde Nedeneshallen som sin hjemmebane i perioden 2009-2012 da han var elitekeeper for ØIF Arendal.