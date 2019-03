8 minutter før slutt lå Grane under 19-24, men så... VILL JUBEL: Ti sekunder før slutt satte Sanne Andrea Andreassen inn seiersmålet til enorm jubel i Sør Amfi. Grane hadde snudd 19-24 til seier 25-24. (Foto: Aksel Nupen) BURVOKTER VAR BEST: Inga Presker ble kåret til hjemmelagets beste spiller til slutt da Grane vant 25-24 over Nærbø etter den neglebitende avslutningen (Foto: Alexander Nupen) annonse

GRANE - NÆRBØ 25-24 (12-9): Da kampuret viste 52 minutters spill lå Grane-damene i håndballens 2. divisjon under 19-24. Men så våkne Sascha Juul... 30.03.2019 kl 12:27 (Oppdatert 19:44)

Granes håndballkvinner spilte sesongens siste hjemmekamp i 2. divisjon og vi oppdaterte underveis.

Og det ble en berg-og-dalbane-kamp. Etter en rotete 1. omgang ledet Grane 12-9, men så kladdet det skikkelig ut over i sluttomgangen.

Etter at Nærbø hadde fått blod på tann og økt til 24-19 med bare åtte minutter igjen å spille, regnet nok de fleste med at dette ville ende med borteseier. Men Grane, og da spesielt Sascha Juul, ville det annerledes. Først prikket hun inn fire kjappe mål, og da Sanne Andrea Andreassen ti sekunder før slutt satte inn seiersmålet, brøt jubelen ut i Sør Amfi.

Arendals-laget - som allerede er klare for opprykkskvalifisering - ønsker å beholde sin perfekte hjemmestatistikk.



Til nå i 2018/2019-sesongen er det blitt 10 hjemmeseirer av 10 mulige i 2. divisjon avdeling 3.



Her får du mål-oppdatering fra matchen mot Nærbø i Sør Amfi (etter at tjenesten Widget har sviktet oss i dag):

I en annen kamp i avdelingen lørdag kveld vant Stavanger 30-26 over Våg.

1. omgang:

* Grane leder 12-9 ved pause

* Grane-oppmann Ole Rusten sier: Jevn omgang, lagene har vekslet på ledelsen. Bra av oss bakover, men mye tull fremover.

2. omgang:

5 min: 14-11 Kaia Bilstad

7 min: 15-14 Kaia Bilstad

8 min: 16-15 Ingrid Vehusheia

10 min: 17-16 Anne C. Rosenvold

12 min: 17-17

12 min: 18-17 Sascha Juul

14 min: 18-20

18 min: 18-21

19 min: Ingrid Vehusheia

22 min: 19-24

23 min: 20-24 Hedda Grude

24 min: 21-24 Pia Furu

25 min: 22-24 Sascha Juul

26 min: 23-24 Sascha Juul

28 min: 24-24 Sascha Juul

** Timeout 19 sek igjen. Grane får en siste sjanse

59,51 min: 25-24: Sanne Andrea Andreassen

** Kampen er slutt. Grane snudde 19-24 til seier 25-24 de siste åtte minuttene.