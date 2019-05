1. runde i cupen: Komfortabel Arendal-seier - Start røk ut UTLIGNING: Her utligner Jerv borte mot Fløy i første runde av cupen. (Foto: Alexander Nupen) SCORING: Her går Fløy opp i ledelsen mot Jerv. (Foto: Alexander Nupen) FØR KAMP: Ole Marius Håbestad og trener Arne Sandstø før kampen startet. (Foto: Alexander Nupen) Vindbjart-Arendal annonse

Mens Arendal Fotball fikk en overkommelig dag på jobb, ble det langt tyngre for både Jerv og Start. 01.05.2019 kl 16:58 (Oppdatert 20:17)

Jerv er klare for 2. runde i cupen etter en solid snuoperasjon mot Fløy. Ole Marius Håbestad stanget inn vinnermålet nesten fem minutter på overtid. Se intervju med matchvinneren her.

Det var imidlertid Fløy som tok ledelsen på eget kunstgress på Flekkerøy da Dardan Dreshaj sørget for 1-0-ledelse ti minutter ut i andre omgang. Kun fire minutter senere utlignet Daniel Aase for Jerv. Da kampen gikk inn i overtid var de fleste forberedt på ekstraomganger, men Håbestad ville det annerledes.

Arendal-seier

På Moseidmoen i Vennesla hadde Arendal Fotball god kontroll på 3.-divisjonslaget Vindbjart. Det endte med 3-0-seier etter scoringer av Kim Kvaalen, Andreas Bruhn Christensen og Ulrik Berglann.

Start røk ut

For våre naboer i vest gikk det imidlertid ikke like bra. Borte mot Fram Larvik, som til daglig spiller på nivå tre, ble det et tungt 0-1-tap for det hardt prøvede laget.