Peik Bachmann har tjent godt på både hyttebygging og hytteservice. Nå satser han også stort på næringseiendom i kommunen. Foto: Anders Holtet

Megleren som flyttet hjem og ble hyttekonge

Den tidligere eiendomsmegleren Peik Bachmann flyttet tilbake til hjembygda for å satse på hytter. Nå omsetter han for titalls millioner, men erkjenner at starten på året har vært tøft.