Vinmonopolet forventer storinnrykk i dag Kø: Vinmonopolet har åpent på nyttårsaften - for andre gang - og forventer storinnrykk. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: NTB scanpix) Vinmonopolet er litt usikre på hvor mange som har fått med seg at de har åpent på nyttårsaften. Likevel forventer de storinnrykk. 31.12.2018 kl 09:26

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

– Det gjenstår å se hvor godt kunden er orientert om at vi er åpne. Fra et kundeperspektiv skjønner vi at det kan være lett å gå i surr, siden vi holder stengt på julaften, men er åpne på nyttårsaften, sier Vinmonopolets kommunikasjonssjef Jens Nordahl til E24.

Det er bare andre gang Vinmonopolet har åpent på nyttårsaften, etter en endring fra og med 2016. I fjor falt imidlertid dagen på en søndag, så da var det stengt.

Kommunikasjonssjefen forventer at salget i det minste blir som en vanlig lørdag i dag. Det vil si et salg på 250.000 liter, men han tror også det er potensial for en dobling.

– Jeg tror salget på mandag kan komme opp mot 500.000 liter. På lørdag solgte vi omtrent 450.000 liter, det vil si nesten en dobbel lørdag, sier han.

Til informasjon: Vinmonopolet er åpent fra klokken 10.00 til 15.00 i dag - nyttårsaften.