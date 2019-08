Vindmøller splitter folket i Aust-Agder: - Jeg er overrasket PÅ HEIA: Dette bildet er fra vindkraftparken som Fred Olsen Renewables driver på Lista. Nå vil selskapet også etablere vindmøller innover i landet og har møtte grunneiere i Åmli, blant annet. (Foto: VEIDEKKE) MOT VINDMØLLER: Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn A. Ropstad, mener det ikke bør bygges så mye vindkraft i sin kommune. Her ved Lista vindpark. (Foto: Privat) ANBEFALT OMRÅDE: Innenfor det grønne, men utenfor de mørke områdene, anbefales vindkraftutbygging av NVE. (Foto: ) Spørreundersøkelsen Utfører InFact AS via telefon

Intervjuet: Innbyggere over 18 år fra Aust-Agder

Antall intervjuer: 1002

Vekting: Kjønn, alder, partivalg 2019

Feilmargin: Maksimalt +/- 3 %-poeng - gjelder totalutvalget

Periode: 22. - 23. april 2019 annonse

Ja- og neisiden i spørsmålet om Aust-Agder bør satse på vindmøller er omtrent like store, viser en fersk undersøkelse gjort for Agderposten. Nesten 20 prosent vet ikke hva de skal mene. 08.08.2019 kl 22:34 (Oppdatert 22:38)

Til tross av hva du kanskje tror ut fra medieoppslag og innlegg på sosiale medier, er det fattige 3,2 prosentpoeng som skiller de som vil at Aust-Agder bør satse på vindmøller som fremtidig energikilde, og den større gruppen motstanderne i en fersk undersøkelse.

Tallene viser at motstanden naturlig nok er større i de kommunene som direkte berøres av en planlagt utbygging, enn de som vet de sannsynligvis går fri. Allikevel er ordfører Bjørn Alfred Ropstad i Evje og Hornnes overrasket over at ikke flere er imot.

– I kommunestyret vårt er det nok et ganske unisont nei, og dette snakkes mye om i kommunen. Det er mange som er mot dette her i området, sier Ropstad.

Kraftområdet

Setesdal sett under ett er også i Agderpostens undersøkelse det området i fylket med mest motstand. Kanskje nettopp fordi store deler av området er utpekt som gunstig område for vindkraft av NVE.

For bare 25,4 % av setesdølene sier ja til vindkraft. 58,7 % sier klart nei. Det er den høyeste andelen i hele fylket. Og eneste stedet hvor neisiden står så sterkt.

– Vår kommune går fri, men motstanden her er nok stor. Det jeg som ordfører synes er problematisk, er at i motsetning til vannkraft, hvor noe skattekroner går til kommunene, er det ikke lignende ordninger for vindkraftverk. Det er lite økonomisk stimulerende for oss, sier Bykleordfører Jon Rolf Næss.

Fripass

Det er ingen planer om å bygge vindmøller langs kysten. Men i vår undersøkelse er Arendal, Froland og Åmli slått sammen til området hvor motstanden er nest sterkest, med 44,5 %. Her er også andelen som er usikker nest størst. Med 20,2 %. Det er lagt en såkalt myk ekskluderingssone i et bredt belte rundt en mil inn fra vannkanten, og den skal det mye til for å endre på.

Også deler av Froland er pekt ut som gode vindkraftområder av NVE, med unntak av en bred stripe gjennom Mykland, fordi det er for lite vind til at det hele kan bli lønnsomt. Da Froland skulle komme med innspill til NVE om hvilke områder som burde brukes til vindkraft, pekte de på at de hadde flere grunneiere som var positive til vindturbiner på sine skogseiendommer.

Politisk spagat

Den typiske motstanderen i fylket mot vindkraft, stemmer Frp, Rødt eller aller helst Sp eller et annet, mindre parti viser vår måling. Blant de etablerte partiene, er det Senterpartiets velgere, med sine 57,9 % mot vindkraft som dominerer.

I motsatt ende av skalaen, er MDG, hvor hele 55,6 prosent av deres velgere er for vindkraft i fylket. Paradoksalt nok er det hele 33,3 prosent av respondentene som ville stemt Miljøpartiet De Grønne som ikke har bestemt seg om for eller mot vindkraft. 11,1 % sier nei. De nest ivrigste for å få vindmøller, finner vi i velgermassen til SV, der 47,7 prosent er for.

Det er også verdt å merke seg at aldersgruppen fra 45–64 år er mest mot vindmøller, mens de mest positive finner vi i gruppen 30–44 år.

To konsesjoner og flere planer

Mens det pågår nærmest en klappjakt på grunneiere som vil avstå grunn til vindmøller, er det bare to vindkraftverk som så langt er godkjent i Aust-Agder.

I Birkenes kommune har E. On fått godkjent konsesjon for inntil 21 vindmøller med en samlet effekt på 85 MW. I Lillesand har Lillesand Vind AS fått konsesjon på en vindmøllepark med total effekt på 13,5 MW. Utover det, er det for tiden ingen vindmølleanlegg som har fått tillatelse, eller har søkt om tillatelse hos NVE så langt.

Men i buskene rører det seg flere operatører som vil inn på markedet.

Interessentene

Fred. Olsen Renewables er interessert i fire områder, og er i et tidlig stadium av prosjektet. I praksis, betyr det å finne grunneiere som er interessert i å ha en vindkraftpark på sin eiendom.

Fred. Olsen håper på inntil 80 turbiner på Lauvdalsheiene i Bygland, inntil 20 turbiner på Bjørnstigfjellet i Bygland og Åmli, inntil 30 turbiner på Stemhei, Evje og Hornnes og inntil 20 turbiner på Tveiteheia i samme kommune.

Begge disse er kommunen imot.

På glid

De er mer på glid i forhold til prosjektet til Norsk Vind med inntil 80 turbiner på Honna, som er på grensen mellom Åseral og Evje og Hornnes.

Skogvind AS har vurdert å bygge et mindre anlegg i Iveland.