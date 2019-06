Vi viser E18-møtet live fra klokken 10 VIDEOSTREAM: Knut A. Dyvik streamer E18-møtet på Brokelandsheia direkte fra klokka 10. Innfelt kart over E18-strekningen Grimstad-Dørdal. (Foto: Vidar Fløde) FORMØTE-RÅDSLAGNING: Før styremøtet denne mandagen har de 8 ordførerne fra berørte E18-kommuner et formøte hvor de har rådslagning om prosessen videre. Trolig vil de stå fast ved å stå helt samlet–tross Nye Veier AS’ «tilbud» om å splitte opp den store E18-planen. (Foto: Vidar Fløde) INNSIGELSE MOT E18-’BYBRUª: Asplan Viak/Rambøll/Nye Veier AS. (Foto: ) annonse

I dag samles de 8 ordførerne i planstyret for ny E18 Grimstad-Dørdal til et nytt «skjebnemøte» på Brokelandsheia. Etter høringsrunden der fylkesmann og fylke har reist innsigelse – blir noe av spenningen om den stramme tidsplanen vil sprekke. 03.06.2019 kl 09:34 (Oppdatert 09:46)

Vidar Fløde

Knut A. Dyvik er igjen på plass med videokameraer og mikrofoner for å streame et viktig møte om den fremtidige E18-motorveien direkte på nett. Agderposten sender livestreamen direkte her fra klokka 10.00.

Etter 7 ukers høringsfrist for planforslaget de åtte ordførerne vedtok å sende ut på offentlig høring i april, er det kommet inn høringsuttalelser ikke bare fra de åtte berørte kommunene, men også fra fylkesmann og fylkeskommune – som begge har reist innsigelser til planforslaget. Det betyr i klartekst at det ikke kan bli vedtatt og godkjent noen plan før disse innsigelsene er ryddet av veien. Det kan skje ved at forslagsstiller – altså Nye Veier og de åtte ordførerne i planstyret – imøtekommer alle innsigelsene 100 prosent – eller at det gjennomføres forhandlinger med innsigelsesmyndigheten.

For fylkeskommunens del er det spesielle at her foreligger forslag om innsigelse fra fylkesrådmannen, mens fylkesutvalget først behandler denne i sitt møte i morgen.

Dagens program

Her er dagens program for møtet på Heimat på Brokelandsheia.

10.00–10.05: Velkommen, agenda og mål for dagen. Per Kristian Lunden (Ordfører i Risør ogstyreformann i Interkommunalt plansamarbeid)

10.05–10.10: Kommentarer til forrige referat. Kristi Galleberg (Rådgiver). Høring, utredninger og måloppnåelse

10.10–10.20: Gjennomgang av høringsinnspillene – oversikt. Status på hva som er kommet inn i høringen av forslag til KDP. Erling Gunnufsen (Rådgiver).

10.20–11.20: Gjennomgang av innspill fra:

– Kommunene, 3 min pr. stk. (8 kom)

– FM, andre etater, 5 min pr. stk. (5-6 stk.).

– Rådgiver oppsummerer innspill fra etater som ikke er til stede (5 min). Fokus på det de er opptatt av og spesielt eventuelle innsigelser.

Kommunene FM, FK, SVV, (NVE?). Erling Gunnufsen.

11.20–11.35: Oppsummering fra Nye Veier – veien videre. Finn Aasmund Hobbesland (Nye Veier).

11.35–11.45: Lunsj.

11.45–12.15: Supplerende utredninger i Risør og Grimstad. Resultater fra de supplerende utredningene. Erling Gunnufsen, Kristi Galleberg, Håvard Glosli

(Rådgiver)

12.15–12.30: Status måloppnåelse og foreløpig oppsummering. Orientering om måloppnåelse for de ulike linjene som er vurdert innenfor båndleggingsområdet.

12.30–13.00: Spørsmål og kommentarer.

– Skal noe ut på ekstra

høring?

– Eventuelt hvilke

høringsfrister?

– Er det aktuelt å splitte

planen?

Per Kristian Lunden (Styreleder).

13.00–13.05. Eventuelt styrevedtak om ekstra høring og høringsfrister. Styrevedtak Styret.