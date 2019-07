Pasientfokus : Det er ikke så viktig for pasientene om hvem som leverer helsetjenesten bare vi får den hjelpen vi trenger når vi trenger den. Illustrasjons (Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX.)

Vi må spørre: «Hva er viktigst for pasienten?»

DEBATT: I sommer har jeg fulgt med i debatten om pasientens helsetjeneste. Vi ble for et par dager siden presentert for «OSS (Overordnet strategisk samarbeidsutvalg)» med visjonen «Et grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder».