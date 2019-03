VG feller knusende dom over eget arbeid HAR EVALUSERT: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken. Mediehuset legger fram evalueringen onsdag kveld. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) annonse

VG konkluderer i sin egen evaluering om avisas dekning av Giske-videoen at de har sviktet på flere områder. 27.03.2019 kl 21:03 (Oppdatert 21:25)

I VGs rapport står det at VG har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt, de konkluderer med at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll, manglende bredde i kildene og at de kom med en for utydelig beklagelse både overfor Sofie og Trond Giske.

Dette er kritikkverdig, konkluderer avisa.

– Sofie er blitt satt under et sterkt press, og sitert på utsagn som hun ikke kan stå inne for, står det i rapporten.

Sofie er kvinnen på den mye omtalte videoen sammen med Trond Giske på Bar Vulkan.

VG-journalist Lars Joakim Skarvøy tar seks måneders permisjon. Han avviser blankt at han har fabrikkert et sitat i den mye omtalte saken rundt Giske-videoen.

– Jeg har ansvaret for å ivareta uerfarne kilder som ikke har hatt kontakt med medier før. I denne saken ivaretok jeg ikke Sofie på en god måte. Det er jeg veldig lei meg for, og jeg har enorm forståelse for at Sofie har opplevd den siste tiden som belastende, sier Skarvøy til NRK.

Steiro har styrets tillit

Styreleder i VG Torry Pedersen, sier at VGs sjefredaktør Gard Steiro fremdeles har styrets tillit. Han mener at det ikke er noen proporsjonal konsekvens om VG-redaktørene skulle måtte gå av, som konsekvens av denne saken.

– Det er en del av redaktørrollens egenart å kontinuerlig eksponere ferskvare for, i VGs tilfelle, millioner av lesere hver dag. Da vil det av og til bli begått feil. Blir det begått, må de rettes og beklages, sier Pedersen på pressekonferansen.

Steiro selv innrømmer at han har gjort feil i denne saken.

– Jeg stiller meg bak konklusjonen i denne rapporten, og tar kritikken rettet mot meg på dypeste alvor. Artikkelen burde ha vært beklaget tidligere og tydeligere, sier Steiro.

– Om publikums tillit er svekket, er jeg sikker på at den kan gjenvinnes. Jeg er sikker fordi jeg leder en svært kompetent redaksjon som leverer journalistikk som gjør en forskjell, understreker han.

Intern granskning

VGs interne granskning i kjølvannet av Bar Vulkan-videoen har blitt ledet av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken, som var på utenlandsferie da den omstridte artikkelen ble publisert.

I granskningen har Håndlykken undersøkt hva journalist Lars Joakim Skarvøy som intervjuet kvinnen, har gjort og hvilken rolle og hvilke opplysninger hennes egen sjef Gard Steiro har hatt i saken.

I en omfattende TV 2-sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske kraftig kritikk mot avisen. Kvinnen mener at mediehuset med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat, som skapte et uriktig bilde av situasjonen.

Har beklaget saken

VG publiserte den første saken om videoen fra Bar Vulkan 21. februar. Allerede samme kveld sa kvinnen til NRK at videoen ser verre ut enn den var. Dagen etter trakk Giske sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti, og valgkomiteen vraket Ap-politikeren fra alle verv.

Få dager etter beklaget VGsaken. Torsdag i forrige uke, dagen etter den omfattende TV 2-saken, gjorde avisen flere endringer i dansevideo-artikkelen. VG fjernet blant annet kvinnens eneste sitat i saken.

Redaktør Gard Steiro har den siste uka beklaget overfor kvinnen som mener hun er feilsitert, han har også beklaget overfor Giske og for avisas lesere.

