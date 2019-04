Vest-Agder: Øvelseskjørte og endte på taket annonse

Far og datter slapp uskadde fra velten med bil i Mandal. 29.04.2019 kl 08:09

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Politi og ambulanse rykket i 21-tiden søndag ut til fylkesvei 455 ved Plantasjen i Mandal, etter meldingen om en bil som hadde havnet på taket.

Det viste seg at ingen personer hadde kommet til skade. Det hadde derimot bilen gjort:

«Fører har svingt inn på en parkeringsplass og feilberegnet slik at et hjul har kommet utenfor vegskulder. Dette har ført til at bilen har gått i grøften og veltet over på taket i lav hastighet,» meldte operasjonsleder via Twitter, og fortsetter:

«Uhellet skjedde under øvelseskjøring».

Ifølge Fædrelandsvennen, var det datteren som kjørte, mens faren satt ved siden av. Planen var at de skulle bytte fører ved Plantasjen, men så langt kom de ikke.