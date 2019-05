Veivesenet omorganiserer – én divisjon foreslås lagt til Arendal OMORGANISERER: På bildet Arendal trafikkstasjon. (Foto: Arne Ingmar Eggen) annonse

22 trafikkstasjoner legges ned. Samtidig opprettes seks nye divisjoner – én i Arendal – etter «slankingen» av Statens vegvesen. 20.05.2019 kl 14:45 (Oppdatert 14:48)

Konstituert veidirektør Bjørne Grimsrud kom i dag med sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

– Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier, og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud på veivesenets egne sider.

Forslaget innebærer at seks nye divisjoner opprettes, samt at en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. Ledelsen av divisjonene foreslås plassert følgende steder:

Divisjon Veg: Tromsø

Divisjon Transport og samfunn: Trondheim

Divisjon Utbygging: Bergen

Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal

Divisjon IT: Drammen

Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

«Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene Veg og Transport- og samfunn», heter det i pressemeldingen.

Forslaget innebærer også at 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned. På enkelte kontorsteder går ansatte over til fylkeskommunen, samtidig som kontorstedene for veivesenet avvikles.

I pressemeldingen trekkes følgende endringer frem:

Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden

Behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:

Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)

Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger

Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024

– Vi skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene, men samtidig sørge for å bevare kompetansen i organisasjonen. Mens dagens struktur er basert på en etat med over 7.000 ansatte, må den framtidige strukturen tilpasses et veivesen på om lag 4.500 ansatte. Vår strategi er å redusere og slå sammen lokasjoner som ligger geografisk nær hverandre og å utnytte de stedene vi er på i dag, sier Grimsrud i pressemeldingen.

Her er lenke til hele rapporten (pdf)