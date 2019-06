Vant kontrakten: Slik blir døgnhvileplassen på nye E18 I APRIL: Slik så Grenstøl-området ut fra lufta i april i år. Veien åpner i juli, døgnhvileplassen noe senere, i 2020. (Foto: AF Gruppen) annonse

St1 eier og drifter Shell-stasjoner i Norge, og skal fremover etablere og drive døgnhvileplassen som etableres på Grenstøl ved nye E18. 01.06.2019 kl 12:29 (Oppdatert 12:31)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Det opplyser Nye Veier AS i en pressemelding.

«Døgnhvileplassen vil ligge i tilknytning til en Shell Energistasjon som skal etableres på samme område. Veiserviceanlegget vil være betjent og blant annet ha tilgang til ladestasjoner, bilvask og en butikk med utvidet mattilbud og sittegrupper», heter det.

Nærinformasjon og aktiviteter

Ifølge Nye Veier, kommer det også til å bli nærinformasjon, samt «aktiviteter for å redusere stillesitting, og derved øke aktivitetsnivået og skape trivsel».

St1 kommer fremover til å gå inn i en detaljreguleringsprosess for området i dialog med Tvedestrand kommune, opplyses det.

– Vi er tilfredse med at vi har fått en kompetent driver av den nye døgnhvileplassen som nå skal etableres på Grenstøl. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Da må vi etablere serviceområder som ivaretar behovene til sjåførene på veien, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad.

Lading av elbiler

Etableringssjef Bård A. Granerud i St1 gleder seg til fortsettelsen:

– St1 Norge ser frem til å kunne etablere en ny døgnåpen bemannet Shell Energistasjon med stort fokus på fornybare drivstoffløsninger, inklusive et stort område for lading av elbiler. For yrkestrafikken blir det et eget tilrettelagt område for døgnhvile. Den nye E18 gjennom Telemark og Agder medfører at flere bensinstasjoner blir nedlagt. Vi har stor tro på at Grenstøl blir en ny god destinasjon både for dem som kjører langs E18 og for lokalbefolkningen i Tvedestrand,

Den nye strekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpner 2. juli 2019. Døgnhvileplassen skal etter planen stå ferdig i løpet av 2020, opplyser pressemeldingen.

taaa@agderposten.no