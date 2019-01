Vänsterpartiet vil sikre støtte til Stefan Löfven som statsminister STØTTE: Vänsterns partileder Jonas Sjöstedt – her fra valgvaken i 2018 – opplyser onsdag formiddag at partiet vil stemme blankt under fredagens planlagte statsministeravstemning i Riksdagen. (Foto: Stina Stjernkvist/TT/NTB scanpix) annonse Vänsterpartiet vil stemme blankt og dermed sikre støtte til Stefan Löfvens blokkoverskridende regjeringsprosjekt fem måneder etter valget i Sverige. 16.01.2019 kl 11:02 (Oppdatert 11:37)

NTB-TT

Socialdemokraternas leder Löfven møtte Riksdagens talmann onsdag. Han ga da beskjed om at han er klar til på ny å bli nominert til statsminister og bli godkjent i en avstemning fredag.

Vänsterpartiet, som har vært skeptisk fordi Löfvens nye regjeringsprosjekt inkluderer de borgerlige partiene Liberalerna og Centerpartiet, bekrefter onsdag formiddag at de ikke vil stemme imot Löfven.

Vänsterns leder Jonas Sjöstedt sier han har fått forsikringer fra Löfven om at partiet kommer til å få politisk innflytelse. Det på tross av at de ikke er en del av regjeringen, samt at de borgerlige regjeringspartnerne har krevd at Vänstern ikke får innflytelse.

- Klausulen om at V ikke skal få innflytelse, er nå i praksis irrelevant. Vi kommer til å ha innflytelse i valgperioden, sa Sjöstedt på en pressekonferanse etter hans møte med talmannen.

Han gjør det klart at han vil felle den nye regjeringen om Löfven bryter avtalen mellom Socialdemokraterna og Vänsterpartiet fra den forrige regjeringen om deregulering av bligmarkedet og arbeidsmiljøet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centern ble i helgen enige om en blokkoverskridende politisk avtale som kan danne grunnlaget for en Löfven-ledet regjering. De fire partiene har ikke flertall i Riksdagen, og er dermed avhengige av Vänsterpartiets støtte.

Den politiske situasjonen i Sverige har vært fastlåst siden valget 9. september i fjor. Ingen av blokkene fikk flertall, og ingen av dem vil samarbeide med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna, som ble tredje største parti.

Både Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson har tidligere blitt nedstemt som statsministerkandidater.