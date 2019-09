Tvedestrandsvalget: Flertallet gikk til skolebyggerne HØYREKLEM: Høyre-veteran Erling Holm gir ordførerkandidat Marianne Landaas en god klem etter at Høyre har blitt Tvedestrands største parti og har gode kort på hånda i kampen om ordførervervet. (Foto: Tore Ellingsen) SKUFFELSE OG GLEDE: Sps ordførerkandidat Morten Foss ser at det ikke blir flertall, mens Venstres June Marcussen er fornøyd. (Foto: Tore Ellingsen) SKAL BYGGE: May Britt Lunde og Vidar Holmsen Engh fastslår at det nå er flertall for bygge ny skole i Tvedestrand. (Foto: Tore Ellingsen) FINREGNER: Knut B. Aall fra den nye Xtra-lista finregner og kommer til fire mandater. Krister Moen og Ingeborg Marcussen Hübertz følger med. (Foto: Tore Ellingsen) Valgresultater Tvedestrand annonse

Det ble kalt skolevalget, og har gitt flertall til partiene som vil bygge ny skole – og legge ned grendeskolene. 10.09.2019 kl 00:33 (Oppdatert 00:36)

Tore Ellingsen

Saken som har dominert valgkampen i Tvedestrand fremfor noe, har fått et klart utfall. Slik det så ut mandag kveld, har H, Ap og V flertall med 12 representanter i det nye kommunestyret. Frp som også vil bygge skole kommer inn med en, og sikrer flertallet ytterligere.

Valgets vinner er Høyre, som har flest stemmer, men før alle stemmer var talt opp, lå både H, Ap og Sp an til få fem mandater hver.

Men, Sp, Xtra-lista, KrF og MDG, dersom de kommer inn, det var usikkert mandag kveld, får ikke flertallet.

Nykommeren Xtra-lista lå an til fire mandater, sammen med Sps fem og KrFs ene, holder det ikke i det nye kommunestyret som er redusert med to representanter og mønstrer 23 representanter totalt.

God stemning hos Høyre

Det var svært god stemning på Høyres valgvake, de var samlet på Dags pub og stoltheten over å være Tvedestrands største parti, var til å ta og føle på.

Partileder Birger Eggen la ikke skjul på at det vil veie tungt når forhandlingene starter med Ap og V om ordførervervet.

Det et ingen tvil om at de nå hjemløse TTL-velgerne, i stor grad har søkt mot Høyre.

Ap med like stor gruppe som H

Men også i Ap var lettelsen stor over at tilbakegangen ikke er større og at de kan mønstre like stor gruppe som Høyre.

Sp, som på sin valgvake jublet over landsmålingen klokken 21, var også fornøyde, nå de i Tvedestrand har fått stor konkurranse ifra Xtra-lista.

– Vi får ikke flertall, men vi har gjort et godt valg, konstantterte førstekandidat Morten Foss.

Også Venstres June Marcussen var lettet og fornøyd, partiet har gått frem fra forrige valg,

– Og resultatet er langt bedre enn meningsmålingene tydet på, konstanterte hun fornøyd.

Rimelig fornøyd var også Xtra-listas Knut B. Aall, han hadde et mål om fem, men det ble fire.

– Jeg synes vi kan være fornøyde, men dessverre holder det ikke til flertall for vår side. Når vi ser vi hva vi har oppnådd på kort tid, og hvordan vi har satt vårt preg på valgkampen, så må vi være fornøyde, mente Aall på valgvaken.

Og på Aps valgvake kunne ordførerkandidat Vidar Holmsen Engh klappe med partifellene over tallene, og konstatere at nå begynner samtalene med H og V, eventuelt også Frp, skolebyggerne de vil samarbeide med.