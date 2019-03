Tre drept: Mistenkt 37-åring pågrepet etter skyting på trikk i Utrecht SKYTING: Minst tre personer er drept etter skytingen på en trikk i nederlandske Utrecht. (Foto: AP/NTB scanpix) SKYTING: Flere mennesker er skutt av en ukjent gjerningsmann på en trikk i sentrum av byen Utrecht i Nederland. (Foto: Lilian Bruigom via AP) annonse

Minst tre er drept og ni såret i skyting på en trikk i Utrecht. Nederlandsk politi utelukker ikke terrormotiv. 18.03.2019 kl 13:02 (Oppdatert 19:02)

NTB

SISTE: Den mistenkte gjerningspersonen ble mandag kveld pågrepet.

Minst tre er drept og ni skadd etter skytingen på en trikk i Utrecht, meldte ordføreren mandag ettermiddag.

Nederlandsk politi utelukker ikke terrormotiv og jakter på en gjerningsperson.

Trusselnivået er hevet til høyeste nivå i Utrecht og omegn, og sikkerheten på flyplasser og ved viktige bygninger i Nederland etter skytingen er styrket, opplyser myndighetene. Skoler er oppfordret til å stenge dørene og innbyggere bes om å holde seg innendørs.

– Gjerningspersonen er på frifot. Et terrormotiv kan ikke utelukkes, sier Nederlands antiterror-koordinator Pieter-Jaap Aalbersberg.

Han opplyser at det var skyting flere steder i byen, men det er uklart hvor dette har skjedd, og det er ikke meldt om ofre.

– Det ble avfyrt skudd flere steder i Utrecht i dag morges. Det pågår nå en stor politioperasjon for å pågripe gjerningsmannen, sa Aalbersberg under en pressekonferanse i Haag.

Skjøt inne på trikken

Den første meldingen om skyting kom klokken 10.45 da en mann åpnet ild og traff flere inne på en trikk nær sentralstasjonen i Utrecht.

De første meldingene gikk ut på et flere mennesker var såret. Under en pressekonferanse over to timer senere bekreftet politiet at én person var drept.

Førstehjelp

Nederlandsk antiterrorpoliti var raskt på plass på åstedet, og ambulansepersonell drev ifølge øyenvitner førstehjelp på sårede som deretter ble fløyet til sykehus i helikopter.

Politiet avhørte ved lunsjtid fortsatt passasjerer i trikken.

Ifølge en talsmann for politiet forsvant gjerningsmannen trolig fra stedet i en rød personbil av merket Renault Clio, som senere ble funnet forlatt i Utrecht.

Gjerningsmannens identitet eller motiv er ikke kjent, og det er heller ikke fastslått om han var alene eller fikk bistand av andre. Tungt bevæpnet antiterrorpoliti har imidlertid tatt stilling ved en leilighet rundt 200 meter unna åstedet, men det er uklart om noen befinner seg i denne.

Hørte tre skudd

Jimmy de Koster bor i nabolaget og var øyenvitne til skytingen på trikken. Han forteller til TV-stasjonen RTV Utrecht at han hørte tre skudd og så en kvinne i 20-35-årsalderen ligge på bakken utenfor trikken.

Flere menn løp ifølge de Koster bort til kvinnen og forsøkte å dra henne unna, men trakk seg tilbake da det ble avfyrt flere skudd.

Utrecht ligger 40 kilometer sørøst for Amsterdam og har drøyt 300.000 innbyggere.

(©NTB)