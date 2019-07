Trafikkulykke på E18 – en person (18) fra Sørlandet satt fastklemt

– En skadet er frigjort. Ble kjørt med ambulanse til sykehus, meldte Sør-øst politidistrikt klokken 16.50.

Ifølge Varden er den skadde personen en 18 år gammel mann fra Agder. Han har ikke fått livstruende skader, ifølge operasjonsleder André Kråkenes ved Sør-øst politidistrikt.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til ulykken i 16.10-tiden.

Personen, som var sjåfør i en av ulykkesbilene og som er 18 år, skal ikke ha fått livstruende skader, ifølge politiet.

Det var to biler som var involvert i kollisjonen på Grenlandsbrua, som krysser Frierfjorden, mellom kommunene Porsgrunn og Bamble.

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til ulykken i 16.15-tiden, og er på stedet.

E18 var en stund stengt i begge retninger som følge av ulykken.

Politiet oppfordret bilister til ikke å snu på E18 da dette ville skape farlige situasjoner for utrykningskjøretøy på vei til stedet.

Telemark/Grenlandsbrua: E18 er stengt i begge retninger på grunn av et trafikkuhell på Grenlandsbrua. Nødetatene er på stedet. Omkjøring er skiltet via rv.354 over Breviksbrua.