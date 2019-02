Toppblogger tapte strid om skjeggkre i retten Tapte: Toppblogger Jørgine Massa Vasstrand tapte en rettssak om skjeggkre i Oslo tingrett. (Foto: NTB scanpix) annonse

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli tapte erstatningssak om skjeggkre. Årsak: de reklamerte noen dager for sent. 22.02.2019 kl 17:51 (Oppdatert 17:57)

Jørund Flaa

De skriver E24 fredag ettermiddag.

Paret gikk tidligere i år til sak mot selger etter å ha funnet skjeggkre i leiligheten sin i Oslo.

De krevde prisavslag på 634.000 kroner etter funn av det lille insektet.

Fredag kommer det frem av en fersk dom fra Oslo tingrett at paret ikke fikk medhold i saken. Selgeren av leiligheten frifinnes, mens toppbloggeren og ektemannen må betale saksomkostningene på 114.000 kroner.

Retten gir ekteparet medhold i at forekomsten av skjeggkre utgjør en mangel etter avhendingsloven, men slår fast at de har reklamert for sent.