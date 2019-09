To personer pågrepet etter villmannskjøring med ATV i Arendal annonse

07.09.2019 kl 12:38

Silje Bratland Roksvåg

Like før klokken 12 mottok politiet melding om at to personer drev villmannskjøring på en ATV i nærheten av et sykkelritt på Rykene .

Politiet rykket ut til stedet og fikk kontroll på to personer og kjøretøyet.

Tidligere lørdag ble to ungdommer sendt til legevakt og akuttmottak etter kollisjon med en buss på Tromøy i Arendal.