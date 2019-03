To lokale bakerier er nominert til gjev pris annonse

16 bakerier fra hele landet er nominert til Årets Bakeri 2019. To av dem er i Aust-Agder. 25.03.2019 kl 13:26

Bransjeorganisasjonen Baker- og Konditorbransjens Landsforening står bak prisen som ble delt ut for første gang i fjor.

Da vant Edgars Bakeri i Mandal, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

I år er 16 bakerier nominert - to av dem ligger i Aust-Agder: Bonzo bakeri i Tvedestrand og

Juryen i år ledes av Vigdis Myhre Næsseth (Fossekall) og består i tillegg av Beret Mette Haga (Innovasjon Norge), Hilde Mortvedt (See New) og Oddbjørn Roksvaag (Vest Vind Media).

I årets konkurranse er det bedriftens innovasjon og nyskapingsevne som blir tillagt mest vekt ved vurderingen av de nominerte bakeriene. Her skal juryen vurdere bedriftenes innovasjon, hvordan det har vært jobbet systematisk med innovasjon og hva resultatene er av innovasjonen.

16 nominerte

– Juryen har fått inn 16 nominerte bakerier. Disse er nominert av bransjekolleger. På listen av nominerte bedrifter er det mange gode bakerier. Nå starter et krevende arbeid for å komme frem til et utvalg som går videre til finalen i kåringen, sier juryleder Vigdis Myhre Næsseth.

I løpet av de neste ukene skal 16 bakerier bli til tre finalister. Vinneren av Årets Bakeri 2019 offentliggjøres på bakerbransjens landsmøte og bransjetreff som går av stabelen på Leangkollen i Asker 8. mai.

Fremheve gode bakerier

– Målet med kåringen er å øke bevisstheten rundt alle elementene som utgjør en vellykket bedrift, styrke samholdet i bransjen, samt å fremheve og presentere gode bedrifter, sier direktør i Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Gunnar Bakke.