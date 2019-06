Tjor det fast: Her er forsikringsselskapets tornado-råd

Vinduer og dører som er utsatt for skader kan dekkes til med kryssfinerplater.

Vær obs på at lette konstruksjoner som f.eks. levegger, uthus, garasjer med åpen port, naust og båter i opplag er spesielt utsatt. God forankring kan redusere skadepotensialet.

Sikre utsatte konstruksjoner, bygg under oppføring eller ombygging skal sikres ekstra godt.

Sjekk hagen før uværet treffer, se til at takrenner og avløpene for regnvann er åpne.

