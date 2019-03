Teodor Teistedal tildelt Klostermedaljen HEDRET: Under fylkesårsmøte til DNT Edru livsstil i Aust-Agder ble Teodor Teistedal fra Grimstad til delt Klostermedaljen. Det var leder av DNT Edru livsstil sentralt, Sigmund Kroslid, som overrakte medaljen med diplom. Bak står Anne Svendsen fra fylkesstyret. (Foto: ) annonse

Det var under fylkesårsmøte til DNT Edru livsstil Aust-Agder at ble Teodor Teistedal fra Grimstad ble til delt organisasjonens høyeste utmerkelse, Klostermedaljen. Det var leder av DNT Edru livsstil sentralt, Sigmund Kroslid som overrakte medaljen med diplom.

I sin tale fortalte han at det var landsstyret som bestemte hvem som skulle få den store ære å bære denne høye utmerkelse, og her var Teodor en verdig kandidat. Gjennom et langt liv i skoleverket som lærer og rektor har han virket blant barn og ungdom. I det politiske liv i Grimstad har han virket i mange år i ulike posisjoner. Vi i avholdsbevegelsen har gjennom mange år hat stor glede av hans utrettelige innsats i flere ulike avholdsorganisasjoner. Han har vært leder av Tjore og Molland avholdslag, vært medlem av fylkesstyret og medlem av styret i Aust-Agder fylkesavholdsråd.

Teodor er en meget verdig mottaker av Klostermedaljen og det er en stor ære for meg å gi han denne høye utmerkelse, sa Sigmund Kroslid til slutt.

Denne utmerkelsen kom helt uventet på Teodor, men han uttrykket stor takknemlighet for denne overraskende tildelingen.